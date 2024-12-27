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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.24 12:00

61% жителей СЗФО планируют работать всю последнюю неделю декабря

«СБЕР ЕАПТЕКА» и российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, сколько жителей регионов СЗФО перерабатывают в декабре и как планируют провести последнюю рабочую неделю года.

По данным опроса, 29% жителей СЗФО признались, что перерабатывают в декабре, 18% отметили, что перерабатывают несколько раз в течение месяца, 14% перерабатывают в декабре время от времени, 2% перерабатывают в этом декабре впервые, а 38% не перерабатывают никогда.

Среднее время декабрьских переработок 29% жители СЗФО оценили примерно в 1-2 часа ежедневно. 21% перерабатывают более 3-4 часов ежедневно, 10% – свыше 1-2 часов еженедельно, еще 10% – более 3-4 еженедельно, 8% признались, что в декабре им приходится работать в два раза больше, чем в другие месяцы. Только 0,1% отметили, что не перерабатывают в последний месяца года.

30% респондентов в СЗФО в качестве основной причины декабрьских переработок отмечают позицию руководства. Ещё 30% перерабатывают по собственной инициативе, у 11% переработки связаны с обилием проектов в конце года, 14% перерабатывают, так как завершают накопившиеся дела, 5% закрывают KPI и отчетность.

По мнению опрошенных, особенно тяжёлой является последняя рабочая неделя. Несмотря на это, более половины местных жителей (61%) будут работать все полные шесть дней завершающей предпраздничной недели. 10% планируют работать первые несколько дней, а на последние возьмут отгул, другие 7% берут отпуск на всю неделю, 22% ещё не определились, как поступить.

Примечательно, что среди тех, кто выбрал вариант – «буду работать все шесть дней» – преобладает высший менеджмент (79%). Работать до последнего рабочего дня в уходящем году также планируют финансы и бухгалтерия (79%), закупки (76%), специалисты по управлению персоналом (75%), юристы (66%), специалисты в области информационных технологий (64%), маркетологи (62%), работники сферы туризма (58%), рабочий персонал (57%).

При этом треть (37%) опрошенных признались, что испытывают выгорание в конце декабря, которое проявляется общей усталостью и апатией, ещё 31% добавили, что чувствуют потерю интереса и мотивации, 18% ощущают повышенную тревожность и раздражительность, 21% – снижение настроения и тоску. А вот 31% не ощущают выгорание.

Несмотря на накопившуюся усталость к концу года, 21% жителей СЗФО отметили, что испытывают предновогоднее ощущение чуда и ждут исполнения своих желаний в Новый год. Причём это самый высокий показатель по стране (в среднем это лишь 16% россиян).

Ещё 9% признались, что их вдохновляет новогодняя атмосфера вокруг, ещё 9% создают себе предновогоднее настроение и ощущение чуда сами, 11% вдохновляются предвкушением праздника и долгих выходных. А вот 34% не испытывают ощущение чуда под конец года.

По словам Натальи Болотовой, провизора и заведующей аптекой «СБЕР ЕАПТЕКА», субъективное ощущение праздника и ожидание предновогоднего чуда тесно связаны с настроением и общим состоянием – если человек испытывает упадок сил, то, скорее всего, никаких праздничных ожиданий у него не будет. Эксперт советует, чтобы быть в тонусе – важно поддерживать организм и регулярно принимать витамины и минералы не только перед Новым годом, но и в течение всей зимы.

«В осенне-зимний период, когда солнечных дней почти нет, люди ощущают упадок сил и энергии, а недостаток витамина D может усугублять эти состояния. Дефицит железа может проявляться в виде физической слабости и апатии, недостаток калия – слабостью мышц, дрожанием рук, судорогами и общей эмоциональной неуравновешенностью, дефицит витамина А провоцирует проблемы со сном, сухость кожи, снижение защитных сил организма, а недостаток витамина Е может проявляться снижением концентрации внимания и стрессоустойчивости. Для начала необходимо сдать анализы, а затем с помощью врача подобрать лечение, направленное на восполнение недостатка веществ и минералов, дающих энергию. При этом фармацевт или провизор в аптеке помогут подобрать наиболее эффективные комплексы и моновитамины как в рекомендованной врачом дозировке, так и в дозировке, безопасной для приёма без назначения врача», – комментирует эксперт.

По данным продаж «СБЕР ЕАПТЕКИ», спрос на витамин Е за неполный 2024 год вырос на 57% к аналогичному периоду прошлого года, а на витамин D – на 17%.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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