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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.21 18:00

61% жителей СЗФО считают, что потеря работы рушит их финансовые планы

Лишь 15% опрошенных жителей СЗФО никак ни планируют свой бюджет, остальные 85% стараются вести бюджет и откладывать деньги. Эксперты hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед» провели опрос жителей регионов СЗФО и выяснили, что, по их мнению, может помешать их финансовым планам и поставить под угрозу накопления.

В ходе исследования выяснилось, 61% жителей СЗФО считают, что именно внезапная потеря работы может помешать осуществиться их финансовым планам. Кроме того, болезнь у себя или близкого человека в 45% случаев может стать причиной финансовых проблем, также, как и высокая инфляция (32%), мировой экономический кризис (24%) или дефолт которого опасаются 26% опрошенных на Северо-Западе страны.

Ещё 22% ответили: «Очередная пандемия может разрушить мои планы и уменьшить накопления». Санкции со стороны другого государства как причину потери финансов отметили 9% респондентов, планирующих свой бюджет. Лишь 5% опрошенных заявили, что их капитал максимально защищён от внешних рисков.

Ради накопления требуемой суммы жители СЗФО готовы отказываться от новых вещей или приятных трат. Так, от регулярного обновления гаджетов откажутся 73% опрошенных, реже обновлять гардероб будут 59%, 73% респондентов выбрали вариант «Откажусь от посещения ресторанов и развлекательных мероприятий». Сократят путешествия 45%, от свободного времени и хобби в угоду работе или подработке откажутся 24% и ещё 27% не будут брать ежегодный отпуск или оформлять больничный. 

«Что касается основных причин, из-за которых жители СЗФО, не могут накопить деньги, то на первом месте стоит ответ «Моя зарплата не успевает за ростом цен», его выбрали 58% опрошенных. Ещё одна причина неудач в деле накопления звучит так: «Постоянно появляются срочные расходы (лечение/ремонт)» - этот вариант выбрали в 33% случаев. Ещё 18% признались, что просто не умеют откладывать деньги и сразу всё тратят, 7% винят во всем высокую инфляцию, а вот 5% ответили, что не видят смысла откладывать, т.к. всё равно «всё отнимут», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

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