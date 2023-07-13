62 центра образования «Точка роста» будут работать с 1 сентября в нашем регионе

С 2020 года на базе школ посёлков и городов Мурманской области открыто 53 центра образования «Точка роста»: 29 – цифрового и гуманитарного профилей и 24 – естественно-научной и технологической направленностей.

В 2023 году региональная сеть центров увеличится ещё на 9 «Точек роста». Возможность осваивать общеобразовательные и дополнительные программы с помощью современной техники, а также отрабатывать навыки оказания первой помощи будет более чем у 32 тысяч юных северян.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, к 1 сентября в Александровске, Видяево, Островном, Ковдорском муниципальном округе, Ловозерском и Терском районах, Оленегорске, Заозерске, Полярных Зорях «Точки роста» будут функционировать в каждой школе.

Благодаря нацпроекту «Образование» и плану «На Севере – жить» продолжается создание равных условий для обучения в городских и сельских школах.

Фото: https://gov-murman.ru