В Мурманской области вырос объём безналичных платежей62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала
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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.22 12:00

62% нефтегазовых компаний испытывают сложности в подборе персонала

Трудности с подбором кадров касаются всех востребованных специализаций в нефтегазовой отрасли. Так, на одну вакансию сварщика приходится лишь 1,3 резюме (при норме в 5-6), на одну вакансию машиниста и слесаря – по 1,4 резюме, на одну вакансию разнорабочего – 1,7, продавца – 1,8, электромонтажника – 1,9.

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос компаний из нефтегазовой отрасли, а также проанализировали ситуацию с вакансиями и резюме и выяснили, как изменился рынок труда в отрасли «Нефть и газ» за последний год.

«Сегодня активность работодателей в сфере нефти и газа остается стабильно высокой: потребность в людях на 92% выше, чем на начало 2021 года. Показательно, что нефтегазовые компании находятся в поиске самых разных специалистов – это не только представители сферы добычи сырья, но и представители продаж, строительства, рабочий персонал. В топ-10 самых востребованных профессиональных сфер вошли даже ИТ-специалисты – на них приходится почти 10% от всех вакансий, открытых компаниями из отрасли «Нефть и газ» в 2022 году. При этом с точки зрения узких специализаций в топе оказались типичные синие воротнички – слесарь, водитель, машинист. Но и здесь мы видим продавцов, менеджеров по продажам, программистов. Причём определенные трудности с подбором кадров есть во всех случаях, не только с профильными специализациями», - рассказала Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад (наглядно на диаграмме 1).

Трудности с подбором кадров касаются всех востребованных специализаций в нефтегазовой отрасли. Так, на одну вакансию сварщика приходится лишь 1,3 резюме (при норме в 5-6), на одну вакансию машиниста и слесаря – по 1,4 резюме, на одну вакансию разнорабочего – 1,7, продавца – 1,8, электромонтажника – 1,9.

Об этом говорят и сами работодатели. По данным опроса компаний из отрасли «Нефть и газ», который Служба исследований hh.ru провела в сентябре 2022 года, 62% компаний испытывают сложности в подборе персонала. Сравнивая ситуацию с прошлым годом, 58% отмечают, что нанимать новых людей стало труднее.

Сложнее всего ситуация обстоит со сварщиками: 36% нефтегазовых компаний признали, что этих специалистов нанимать наиболее непросто. На втором месте по сложности подбора персонала оказались машинисты/водители (31%), на третьем – слесари КИПиА (22%), на четвертом – инженеры ПТО (16%). Пятое место разделили бурильщики, геологи и маркшейдеры – по 11% нефтегазовых компаний оценили подбор этих специалистов как наиболее проблемный (наглядно на диаграмме 2).

Говоря о причинах, с которыми связаны сложности в подборе персонала, 62% работодателей из нефтегазовой отрасли называют слишком высокие зарплатные запросы соискателей, 56% отметили низкий уровень специалистов, 53% считают, что их просто недостаточно на рынке, 13% посетовали на то, что молодежь не интересуется работой в сфере нефтегаза. Любопытно, что в самих себе проблемы видят очень немногие: только 16% считают, что их компания недостаточно привлекательна на фоне конкурентов, 4% отмечают слабый HR-отдел, 2% говорят о недостатке инструментов подбора.

Показательно, что лишь 6% нефтегазовых компаний никак не пытаются решить проблему дефицита кадров, остальные же решили взять ситуацию в свои руки. Самый популярный метод – это работа с учебными заведениями, её практикуют 71% работодателей. Кроме того, 56% формируют и используют кадровый резерв, 53% повышают зарплаты, 42% работают над брендом работодателя, стараясь сделать его более привлекательным. 31% нефтегазовых компаний сообщили, что у них есть свой учебный центр, 22% в рамках решения проблемы дефицита кадров расширяют соцпакет, а 13% - практикуют агрессивный хантинг из других компаний.

«В то же время представители нефтегазовой отрасли признают, что проблема дефицита квалифицированных кадров не может быть решена усилиями одних лишь работодателей. Говоря о том, какие меры могли бы изменить ситуацию, участники опроса назвали не только рост зарплат (58%) и улучшение условий труда (51%), но и льготы для сотрудников отрасли (40%), изменение государственной политики в части популяризации рабочих специальностей (36%), программы переквалификации, направленные на усиление нефтегазовой отрасли (33%), а также увеличение количества бюджетных мест в профильных вузах (31%) и в целом более плотную работу с учебными заведениями (29%)», - добавляет Мария Бузунова (наглядно на диаграмме 3).

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