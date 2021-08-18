По итогам кампании по целевому набору 62 выпускника Мурманской области стали студентами медицинских вузов. Из них 44 человека будут обучаться по специальности «лечебное дело», 10 – «стоматология» и 8 – «педиатрия».

«Кажется, простые цифры, но очень важные. В этом году по направлению от нашей области поступило студентов на 35% больше, чем в прошлом. То, что школьники Мурманской области выбрали профессию врача, – результат эффективной работы Минздрава и врачей, которые участвовали в профориентационной работе. Спасибо родителям, педагогам, прививающим любовь к медицине нашим ученикам. Профориентация в школе, причём в младших классах, должна стать приоритетом в школьных программах при участии ключевых работодателей», – отметил главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев.

Будущие врачи будут проходить обучение для Мурманской области в Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, Российском медицинском университете им. Н.И. Пирогова, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П. Павлова, Первом Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова, Петрозаводском государственном университете, а также в Северном государственном медицинском университете.

Со всеми «целевиками», зачисленными на обучение, региональным Минздравом заключены договоры о целевом обучении, предусматривающие выплату региональной стипендии в размере 3000 рублей в месяц в течение всего периода обучения (при условии успешной учёбы).

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, «целевики» 2021 года в зависимости от выбранной специальности должны будут приступить к работе в 2026-2029 годах. В 19 медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, прибудут врачи: стоматологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, акушеры-гинекологи, рентгенологи, терапевты, эндокринологи, аллергологи-иммунологи, офтальмологи, онкологи, педиатры и другие специалисты.

Ознакомиться подробнее с итогами целевого набора можно на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области в разделе «Целевое обучение».