62 выпускника Мурманской области стали студентами медицинских вузов
По итогам кампании по целевому набору 62 выпускника Мурманской области стали студентами медицинских вузов. Из них 44 человека будут обучаться по специальности «лечебное дело», 10 – «стоматология» и 8 – «педиатрия».
«Кажется, простые цифры, но очень важные. В этом году по направлению от нашей области поступило студентов на 35% больше, чем в прошлом. То, что школьники Мурманской области выбрали профессию врача, – результат эффективной работы Минздрава и врачей, которые участвовали в профориентационной работе. Спасибо родителям, педагогам, прививающим любовь к медицине нашим ученикам. Профориентация в школе, причём в младших классах, должна стать приоритетом в школьных программах при участии ключевых работодателей», – отметил главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев.
Будущие врачи будут проходить обучение для Мурманской области в Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, Российском медицинском университете им. Н.И. Пирогова, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П. Павлова, Первом Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова, Петрозаводском государственном университете, а также в Северном государственном медицинском университете.
Со всеми «целевиками», зачисленными на обучение, региональным Минздравом заключены договоры о целевом обучении, предусматривающие выплату региональной стипендии в размере 3000 рублей в месяц в течение всего периода обучения (при условии успешной учёбы).
Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, «целевики» 2021 года в зависимости от выбранной специальности должны будут приступить к работе в 2026-2029 годах. В 19 медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, прибудут врачи: стоматологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, акушеры-гинекологи, рентгенологи, терапевты, эндокринологи, аллергологи-иммунологи, офтальмологи, онкологи, педиатры и другие специалисты.
Ознакомиться подробнее с итогами целевого набора можно на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области в разделе «Целевое обучение».