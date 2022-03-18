62-й Праздник Севера учащихся по традиции продолжили соревнования по лыжным гонкам среди юниоров

Вчера в рамках 62-го Праздник Севера учащихся в мурманской Долине Уюта стартовали традиционные соревнования по лыжным гонкам среди юниоров. Именно с этого вида состязаний в 1961 году началась история уникального детского спортивного мероприятия.

В первый день спортсмены в возрасте от 13 до 18 лет соревновались в вольном стиле на трассах протяжённостью 3, 5, 7,5 и 10 километров. Всего на старт вышли 436 лыжников из Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской и Тульской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии, а также из Белоруссии.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершении соревновательного дня лидерами в своих дисциплинах стали Павел Козадаев (Тульская область), Корней Корнев (республика Карелия), Кирилл Шаханов (Тверская область), Екатерина Шибекина (Московская область), Анна Корякова (Карелия) и Мария Ефанова (Москва).

Подробная информация обо всех мероприятиях Праздника Севера размещается в официальном аккаунте Полярной Олимпиады в «Телеграм», в специальном разделе на сайте Минспорта региона, а также на портале «Наш Север».

Фото: https://vk.com/murmangov?ysclid=l0vfihk4zx&z=photo-120229555_457302274%2Fwall-120229555_78382