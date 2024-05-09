В городе-герое Мурманске прошёл Парад ПобедыВ преддверии Дня Победы в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялся традиционный праздничный концерт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.05.24 14:00

62% жителей СЗФО намерены пойти в отпуск в ближайшее время

62% опрошенных трудящихся в регионах СЗФО сообщили, что собираются пойти в отпуск в этом году, у 24% таких планов нет и эти люди будут продолжать работать весь год без отдыха. Интересно, что ещё 2% жителей СЗФО оформят отпуск, но не пойдут в него. Ещё 12% пока не определились.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, когда они планируют провести отпуск в 2024 году.

62% опрошенных трудящихся в регионах СЗФО сообщили, что собираются пойти в отпуск в этом году, у 24% таких планов нет и эти люди будут продолжать работать весь год без отдыха. Интересно, что ещё 2% жителей СЗФО оформят отпуск, но не пойдут в него. Ещё 12% пока не определились.

Когда будут отдыхать?

Самым популярным месяцем отдыха от работы и у жителей СЗФО, и в целом по РФ остаётся август – в этот последний летний месяц планирует потратить отпуск каждый второй (51%) опрошенный. В июле временно уйдут с работы ещё 43% опрошенных. Рассматривают июнь как вариант времени отдыха ещё каждый четвёртый опрошенный в СЗФО. А вот сентябрь хоть и набрал голоса трети респондентов в СЗФО (30%), но всё же этот месяц менее популярный, чем в целом по РФ (36% будут точно отдыхать в это время), и тем менее популярный, чем у жителей Москвы (здесь в сентябре хотят отдохнуть от работы сразу 41%) (наглядно на диаграмме). 

Куда поедут?

Среди тех жителей СЗФО, кто пойдёт в отпуск в этом году, 30% намерены провести его в путешествии по России (курорты, туристические маршруты). Причём это самый низкий показатель по РФ (в среднем по стране этот показатель 39%).

Ещё 21% жителей СЗФО заявили, что будут отдыхать в заграничной поездке, а 15% будут заниматься бытовыми делами (ремонт и другие хлопоты). По 9% опрошенных рассказали, что во время отпуска собираются пойти в поход, остаться дома и поехать на дачу. 6% рассчитывают взять на это время подработку.

Рассказали жители СЗФО и где конкретно они хотят отдыхать от работы. Например, те, кто будут отдыхать только в Россию, 23% предпочли бы поехать отдыхать в Краснодарский край, 14% хотят посмотреть красоты Алтайского края, 6% хотят поехать в Крым, 6% - в Калининградскую область, 5% - в Карелию, 4% - в Дагестан.

Если же рассматривать заграничный отпуск, то 21% поедут в Абхазию и в данном случае жители СЗФО оказались самыми большими ценителями этой страны в среднем по РФ. Ещё 17% отправились бы в Беларусь, по 4% - в Таиланд и во Вьетнам, по 9% - в Турцию и Китай. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Подбор «плюшек» для своих работников становится всё более популярным у работодателей: рынок труда в леспроме в начале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
-Правовая консультация (18+)Где нельзя размещать дома, или Зоны с особыми условиями использования территории
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:15«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Пойти и не вернуться». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Идея взять ипотеку от компании кажется привлекательной каждому четвертому работающему-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 70 копеек, евро укрепляется почти на 64 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Получившие тяжёлое ранение участники СВО смогут получить специальные средства передвижения, в том числе автомобили с ручным приводом
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика