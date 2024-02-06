620 граммов синтетического наркотика могут потянуть на пожизненное лишение свободы

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, при осмотре гаража оперативники обнаружили схрон с веществом светлого цвета, которое было расфасовано в различные свертки. Изъятое было направлено на оперативное исследование, результаты которого подтвердили, что подозреваемый незаконно хранил более 620 граммов синтетического наркотика - мефедрона.

В Мурманске оперативниками задержан наркосбытчик, готовящий для распространения крупную партию наркотиков.

Оперуполномоченным управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о возможной причастности местного жителя к обороту запрещенных веществ.

Для проверки сведений полицейскими был проведён ряд оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых 32-летний житель Ленинского округа Мурманска был задержан.

Полицейскими установлено, что мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, получил крупную партию наркотических средств, которую подготавливал для дальнейшего распространения путём организации «тайников».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, при осмотре гаража оперативники обнаружили схрон с веществом светлого цвета, которое было расфасовано в различные свертки. Изъятое было направлено на оперативное исследование, результаты которого подтвердили, что подозреваемый незаконно хранил более 620 граммов синтетического наркотика - мефедрона.

Задержанный не стал отрицать свою причастность к обороту наркотиков и рассказал оперативникам, что с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приобрёл большую партию наркотиков, которая была расфасована и готова к распространению.

В его задачи входило подыскать места для оборудования «закладок» и сообщить координаты «куратору», который по результатам работы перечислял мурманчанину деньги.

В настоящее время в отношении наркосбытчика возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере), мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото и видео УМВД России по Мурманской области.