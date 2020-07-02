62,54% жителей Мурманской области поддержали внесение поправок в Конституцию РФ

Как сообщила Избирательная комиссия Мурманской области, по предварительным итогам голосования (на 01:43:05 2 июня) по внесению поправок в Конституцию РФ число участников голосования, включенных в списки участковых комиссий на момент их закрытия, в нашем регионе составило 580099 человек, число бюллетеней, выданных участникам голосования – 261887, число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования - 261788, число недействительных бюллетеней – 2958.

По итогам подсчёта голосов, на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» 163735 северян ответило «Да» (62,54%). Отрицательное решение приняли 95095 жителей нашего региона (36,33%).