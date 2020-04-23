63-летняя северянка во время ссоры пырнула ножом сына

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Мурманску поступило сообщение из больницы о том, что туда доставлен 41-летний мурманчанин с ранением брюшной полости. Медики заключили, что травмы можно расценивать как причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейские выяснили, что пациент был доставлен из дома по улице Подстаницкого. Оперативники выехали по указанному адресу и опросили жильцов дома. Через непродолжительное время ими была задержана подозреваемая - 63-летняя пенсионерка.

Ранее несудимая женщина призналась в содеянном. Она пояснила, что на данный поступок её толкнуло поведение сына. Когдав возник очередной конфликт, мурманчанка схватила нож и ударила им сына в живот.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Санкцией статьи предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.