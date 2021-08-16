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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.21 18:00

63% опрошенных жителей СЗФО против вакцинации, потому что усматривают за этим корыстные цели со стороны государства

Недавний совместный опрос «Мегаплан» и hh.ru показал, что 63% опрошенных жителей СЗФО против вакцинации от ковида, потому что считают, что таким образом государство и власть преследуют свои корыстные цели. Ещё 54% отметили, что бояться за свое здоровье, которое может пострадать от последствий прививки, ещё 32% не доверяют отечественным вакцинам и еще 12% жителей СЗФО ждут зарубежную вакцину, чтобы привиться.

Из числа тех, кто уже вакцинировался: 30% выбрали «Спутник V», интересно, что другие виды вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» респонденты из СЗФО не указали. 

Более половины руководителей, прошедших опрос (54%) сказали, что готовы взять на работу не вакцинированного сотрудника, 33% отметили, что наличие сделанной прививки будет дополнительным преимуществом кандидата. 12% не готовы взять на работу не вакцинированного сотрудника.

В свою очередь 41% сотрудников компаний из СЗФО рассказали, что отреагировали бы негативно, если бы в их корпоративной системе у каждого сотрудника появились пометки «вакцинирован» или «не вакцинирован», 32% ответили, что им было бы безразлично, а положительно к такой идее отнеслись 26% опрошенных.

Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru: «Считаю, что массового перехода работников-отказников от вакцинации из одних отраслей бизнеса в другие не будет, как и массовых увольнений. Во-первых, рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, на который сказывается и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году. Наиболее здравый сценарий поведения работодателя — использовать необходимые ресурсов для того, чтобы просвещать работников о пользе вакцинации и мотивировать их сделать прививку (некоторые компании, как показал опроса, готовы премировать работников, прошедших вакцинацию).

При устройстве на работу новых сотрудников работодатель будет акцентировать внимание на наличии у соискателя прививки или медотвода от нее. Многие организации уже поступают именно так, некоторые же – материально мотивируют на прививку новых сотрудников. Во-вторых, обязательная вакцинация сегодня введена для абсолютного большинства профессий, связанных с оказанием услуг, что делает очень сложным переход работника в другую сферу, которая, наиболее вероятно, потребует совершенно иного опыта и квалификации».

 

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