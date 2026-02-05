63 тысячи рублей в Москве, 59 — в Санкт-Петербурге, 58 — в Хабаровске: желаемый размер МРОТ в мегаполисах

Самые высокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда — в двух столицах, Хабаровске, Казани и Владивостоке, самые умеренные — в Кирове, Волгограде и Пензе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения мегаполисов.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года установлен на уровне 27093 рублей. Субъекты РФ могут установить на своей территории МРОТ выше федерального: в Москве, например, МРОТ в 2026 году достиг 39730 рублей, в городе на Неве — 31250 рублей. Однако представители экономически активного населения мегаполисов считают подобные суммы недостаточными.

Топ-3 городов с максимальными ожиданиями к МРОТ возглавляет Москва: жители столицы считают справедливым минимальный размер оплаты труда в размере 63100 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (59200 рублей). На третьей строке — Хабаровск (58 300 рублей). В первую пятерку вошли Казань и Владивосток (55800 и 55500 рублей соответственно).

Высокий уровень запросов характерен для Махачкалы (54900 рублей) и Тюмени (54700 рублей). В Краснодаре и Красноярске ожидаемый размер МРОТ достигает по 54600 рублей в месяц, в Екатеринбурге — 54400 рублей, в Набережных Челнах — 54200 рублей.

Достаточно скромные средние ожидания мы отмечены в Кирове (48800 рублей), Волгограде (49400 рублей) и Пензе (49900 рублей).

За год запросы к уровню МРОТ больше всего выросли в Нижнем Новгороде (+5,8%), Липецке и Ижевске (+4,6%), а также в Астрахани (+3,8%). В Москве прирост ожиданий составил 2,1%, в Санкт-Петербурге — 1,2%.

Время проведения опроса: 12 января — 2 февраля 2026 года.