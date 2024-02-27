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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.24 12:00

63% жителей СЗФО позитивно относятся и готовы работать в малом бизнесе

Аналитики hh. выяснили, сколько жителей регионов СЗФО предпочитают работать в небольших компаниях, какие преимущества и риски они видят при трудоустройстве в малом бизнесе.

Как показал опрос hh.ru, половине (53%) опрошенных жителей регионов СЗФО скорее важен размер компании при трудоустройстве – этот критерий они оценили 3,2 балла из 5 возможных. Наименее значим размер компании для респондентов возрасте от 45 до 54 лет (20%) и от 55 лет и старше (49%).

При этом сразу 63% опрошенных жителей на Северо-Западе страны при прочих равных предпочли бы работать в компаниях малого бизнеса (со штатом до 100 сотрудников). Такое предпочтение характерно для молодежи в возрасте 18-24 лет (50%), а также для респондентов старших возрастов 45-54 лет (49%) и от 55 лет (53%. Среди профессий, которых скорее привлекает работа в малом, а не крупном бизнесе, выделяются маркетологи (58%), работники транспорта и логистики (56%), сферы розничной торговли (52%) и административный персонал (51%).

Основные преимущества, которое люди выделяют при трудоустройстве в малом бизнесе, - большая, чем в крупных компаниях, значимость каждого сотрудника (49%) и атмосфера в коллективе (57%) (вопрос предполагал множественный выбор ответов). Также часто выделяли отсутствие бюрократии (41%), гибкость рабочих процессов (49%) и возможность быстрее реализовать себя (41%). Реже выделяли среди преимуществ работы в небольших компаниях меньшее число этапов собеседований, более быстрый процесс трудоустройства, интересные проекты/опыт и возможности для обучения.

С другой стороны, по мнению, респондентов, которые хотели бы работать в крупной компании или среди тех, кого не привлекает работа в маленькой компании, основные недостатки работы в малом бизнесе – это непрогнозируемые карьерные перспективы (43%). Также отпугивают риски выплаты серой зарплаты (33%), отсутствие соцпакеты (23%) и неизвестность компании на рынке труда (35%).

Местные жители, скептически настроенные к работе в малом бизнесе, рассказали при этом, что изменит их отношение:

•        уровень зарплаты (91%)

•        наличие интересных проектов (74%),

•        удобное месторасположение (близость к дому) (43%)

•        график работы (51%)

•        известность и престижность работы в компании (40%)

«Несмотря на мнение, что карьеру в малом бизнесе не построишь, наш опрос показал, что больше половины респондентов готовы работать в небольших компаниях. А тех, кто категорически не рассматривает для себя такой формат трудоустройства, — менее 5%. В опросе выявлены основные факторы, которые могли бы повлиять на четверть тех, кто скорее сомневается при выборе между небольшой и крупной компанией. Это поможет тысячам компаний малого бизнеса по всей стране определить свои преимущества перед корпорациями и успешно конкурировать за людей в условиях дефицита», — сказала Оксана Субботина, эксперт hh.ru по найму в малом бизнесе.

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