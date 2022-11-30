6:4 - первая домашняя победа ХК «Мурман» в сезоне!

Хоккейный клуб «Мурман», ключевым партнёром которого является АО «Мурманский морской торговый порт», продолжает выступление в Суперлиге XXXI Чемпионата России по хоккею с мячом. Вчера мурманчане одержали первую домашнюю победу в сезоне. Игра с новосибирским «Сибсельмашем» закончилась со счётом 6:4 в пользу «Мурмана», после чего с шестью очками команда поднялась на 10 строчку турнирной таблицы.

«Мурманский морской торговый порт - традиционный партнёр хоккейного клуба «Мурман». Мы продолжаем его поддержку. Совместно с клубом подготовились к сезону - и по качественному составу, и с точки зрения инфраструктуры нашей домашней площадки. В этом году мы занимались ее освещением. На сегодня запланированные работы завершены, мы в встречаем гостей чемпионата, и конечно, желаем нашей команде уверенности и успеха!» - сказал исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Как отмечают болельщики и руководители клуба, в недавних играх мурманские хоккеисты продемонстрировали достойный уровень выступления. Безусловно, есть над чем, работать, но настрой спортсменов и качество игры внушают оптимизм.

«По сравнению с прошлым годом в самой игре чувствуется прогресс. Это самое главное. Планы – выступать лучше в каждом матче!», - сказал вице-президент ХК «Мурман» Сергей Коробков.

Следующий матч хоккейный клуб «Мурман» проведёт в Иркутске 4 декабря против «Байкал-Энергии». Очередная домашняя игра состоится 10 декабря - мурманчане примут красноярский «Енисей».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250426%2Fwall-149919532_2852