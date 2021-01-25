6,4 млн рублей из областного бюджета будет направлено на создание в заполярных муниципалитетах открытых пространств для развития молодёжных инициатив

Стартовал конкурсный отбор на предоставление муниципалитетам региона субсидий на создание открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив в регионе. На эти цели в областном бюджете в этом году предусмотрено 6,4 млн рублей. Приём заявок ведёт Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области.

Технология развития инфраструктуры «точек притяжения» творческих людей была проработана по поручению главы региона Андрея Чибиса. На средства субсидии молодёжные пространства будут создаваться в соответствии с концепцией, специально разработанной министерством для каждого получателя. Пространства призваны соответствовать актуальным интересам и запросам молодёжи, способствовать самообразованию молодых людей, создавать возможность для реализации мероприятий и проектов в новых форматах.

Для участия в конкурсном отборе администрациям муниципальных образований необходимо до 1 февраля 2021 года направить в министерство заявку по установленной форме. Подробная информация о критериях отбора, форма заявки и перечень необходимых документов представлены на сайте Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области.