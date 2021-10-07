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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.21 14:00

64% мурманчан считают, что в настоящее время найти работу по профессии крайне сложно

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей, живущих в Мурманской области. Выяснилось, что настроения местных жителей в вопросе поиска новой работы не самые радужные: 26% в регионе уверены, что найти работу в их сфере крайне сложно, ещё более 38% ответили «Скорее сложно найти» и лишь порядка 26% верят, что уволится и быстро найти замену им не составит труда.

Из графика по итогам III квартала видно, что настроения местных соискателей, улучшаются в вопросе поиска новой работы, но всё равно остаются в минусе, примерно на уровне 2015 года.

При этом ещё 21% жителей области не уверены, что смогут найти работу с достойной зарплатой в своей сфере в ближайшие три месяца. В противовес им 45% опрошенных уверены, что без труда найдут работу в ближайшее время и это один из самых низких показателей среди регионов СЗФО и в целом по стране. 

«Сложности с поиском работы всё также испытывают работники сферы искусства и масс-медиа, топ-менеджеры, юристы и работники сферы добычи сырья. Легче найти работу представителям сферы продаж. В продолжение темы отметим и индекс критичности поиска работы. На протяжении четырёх лет он оставался в районе отметки –0,4. Во II квартале 2020 индекс потерял 0,12 пункта и оказался на отметке –0,55.  Начиная с третьего квартала этого года он начал восстанавливаться и продолжает восстанавливаться сейчас, но всё равно остаётся на минусовом уровне, что говорит не о самых оптимистичных настроениях соискателей», - отмечает Екатерина Соловьева, руководитель службы маркетинга hh.ru по СЗФО.

* - данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.

 

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