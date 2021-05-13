64% опрошенных россиян отказывались от работы из-за негативных отзывов о работодателе

Проверяют ли соискатели будущего работодателя, какими способами пользуются при проверке, какие источники вызывают наибольшее доверие, а также как влияет полученная информация на принятие решения о трудоустройстве – на эти и другие вопросы можно найти ответы исследовании крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Основная часть (89%) респондентов проверяет информацию о своём предполагаемом работодателе. По профессиональным сферам: чаще всего (97% опрошенных) проверяют будущее место работы представители сферы консультирования и топ-менеджмент, 95% работников сферы искусства и медиа, 94% ИТ и HR-специалистов, а также снабженцы. Реже всего проверяют информацию о компании представители рабочей сферы (68%).

Большинство опрошенных (67%) ориентируются на отзывы от бывших и нынешних сотрудников в интернете, 17% целенаправленно ищут бывших или нынешних работников компании в соцсетях и общаются с ними о работе, чуть больше трети (39%) проверяет сведения о компании на сайте ФНС (выписка из ЕГРЮЛ), причем чем старше возраст респондента, тем выше доля использования такого способа проверки. Проверку не является ли компания банкротом устраивают ещё 29%.

Отметим, поиск отзывов от бывших/нынешних сотрудников в интернете вызывает наибольшее доверие как источник проверки потенциального работодателя. Чаще всех на отзывы ориентируются представители профессиональной области «Банки, инвестиции, лизинг». Среди иных способов проверки респонденты выделили «черные списки», информация в СМИ, а также корпоративных изданиях и социальных сетях потенциальных работодателей.

Основная часть (64%) опрошенных отказывалась от собеседования или предложения выйти на работу после обнаружения негативной информации о компании. Причём плохие отзывы от бывших или нынешних сотрудниках о потенциальном работодателе особенно влияют на принятие решения соискателей.

С другой стороны, почти треть респондентов (26%) всё равно трудоустраивалась, несмотря на наличие негативной информации о компании и в основном, негатив частично или полностью подтверждался.