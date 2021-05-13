В Мурманской области вырос спрос на топ-менеджеров и банковских работников«Мой зелёный город – мой уютный дом»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.21 18:00

64% опрошенных россиян отказывались от работы из-за негативных отзывов о работодателе

Проверяют ли соискатели будущего работодателя, какими способами пользуются при проверке, какие источники вызывают наибольшее доверие, а также как влияет полученная информация на принятие решения о трудоустройстве – на эти и другие вопросы можно найти ответы исследовании крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Основная часть (89%) респондентов проверяет информацию о своём предполагаемом работодателе. По профессиональным сферам: чаще всего (97% опрошенных) проверяют будущее место работы представители сферы консультирования и топ-менеджмент, 95% работников сферы искусства и медиа, 94% ИТ и HR-специалистов, а также снабженцы. Реже всего проверяют информацию о компании представители рабочей сферы (68%).

Большинство опрошенных (67%) ориентируются на отзывы от бывших и нынешних сотрудников в интернете, 17% целенаправленно ищут бывших или нынешних работников компании в соцсетях и общаются с ними о работе, чуть больше трети (39%) проверяет сведения о компании на сайте ФНС (выписка из ЕГРЮЛ), причем чем старше возраст респондента, тем выше доля использования такого способа проверки. Проверку не является ли компания банкротом устраивают ещё 29%.

Отметим, поиск отзывов от бывших/нынешних сотрудников в интернете вызывает наибольшее доверие как источник проверки потенциального работодателя. Чаще всех на отзывы ориентируются представители профессиональной области «Банки, инвестиции, лизинг». Среди иных способов проверки респонденты выделили «черные списки», информация в СМИ, а также корпоративных изданиях и социальных сетях потенциальных работодателей.

Основная часть (64%) опрошенных отказывалась от собеседования или предложения выйти на работу после обнаружения негативной информации о компании. Причём плохие отзывы от бывших или нынешних сотрудниках о потенциальном работодателе особенно влияют на принятие решения соискателей.

С другой стороны, почти треть респондентов (26%) всё равно трудоустраивалась, несмотря на наличие негативной информации о компании и в основном, негатив частично или полностью подтверждался.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В ближайшие 8-10 лет рынок труда неизбежно будет рынком зрелого соискателя - hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.05.21 16:47
«... Наше преимущество Путин, и мы его должны защитить». Вячеслав Володин Здравству
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения партии «Единая Россия»
Прохожий
11.05.21 15:10
Нарисовался Хозяин Миши Советского с Ютуба, который пиарит изменение конституции, путинский строй и иное, где во всем виноваты америкосы и т..д
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения партии «Единая Россия»
Антонина Викторовна Ф.
10.05.21 14:43
Прекрасно! Очень проникновенно.
Комментарий к новости:В День Победы по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» в сквере перед Морским вокзалом прошла акция «Случайный вальс»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Серебряный бор». Художественный сериал, 4 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены на картофель и репчатый лук растут больше, чем снижаются – на мороженые куры и сливочное масло-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 32 копейки, евро теряет почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)На период праздников работу Кольской АЭС обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Депутаты рассмотрели и приняли в окончательной редакции проекты законов по поддержке семей с детьми
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика