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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.21 17:30

64% опрошенных россиян заявили о выгорании на работе: как они с ним борются

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, как часто работающие россияне выгорают на работе, как борются с последствиями и по каким причинам у них случилось выгорание. Исследование приурочено к запуску проекта «hh баланс & Prosto App»*.

Опрос показал, что 64% опрошенных россиян, по их мнению, были подвержены профессиональному выгоранию, ещё 18% ответили, что не испытывали пока что проблем с этим, остальные затруднились ответить. Самые высокие показатели по уровню выгорания зафиксированы среди жителей Томской области (76%), Петербург находится на 6 месте по уровню выгорания в общероссийском рейтинге, в свою очередь опрошенные жители регионов СЗФО отмечали, у них не такой высокий уровень выгорания и  не попали в топ-10 антилидеров.

В разрезе профессий чаще всего жалуются на выгорание HR-специалисты и другие работники сферы управления персоналом, а также маркетологи и работники рекламной и PR-cферы (80% в каждой области). Работники туристической сферы, топ-менеджмент, ИТ-специалисты тоже вошли в топ-5 профсфер, в которых работники чаще других отмечали, что у них было выгорание. Наименьшая доля «выгоревших» судя по данным опроса среди рабочего персонала (39%).

Почти каждый второй опрошенный из тех, кто сталкивался с выгоранием, решал проблему достаточно кардинально – менял место работы на новое. Ещё одним популярным способом уйти от проблемы респонденты назвали отпуск (43%). 26% занимались спортом, чтобы отвлечься, а вот каждый пятый решался на смену профессии и переходил в другую сферу деятельности. Медитацию как способ борьбы с выгоранием выбрали 13%, ещё10% посещали психолога, 9% ответили, что им помог алкоголь, 7% выбрали курение. Опрошенные также указывали и другие варианты борьбы с выгоранием: арт-терапия, волонтёрство, путешествия, обучение новым навыкам, тяжёый физический труд.

«Интересно, что смену профессии как метод борьбы с профессиональным выгоранием чаще других отмечали работники банковской сферы (30%), административный персонал и специалисты из научной и образовательной сферы (27%). Отпуск как метод борьбы с выгоранием чаще выбирают ИТ-специалисты, маркетологи, бухгалтеры и работники продаж.

При этом каждый третий опрошенный, который не был подвержен выгоранию, считает, что ему помогло в этом занятие спортом, а также регулярные отпуска пусть и небольшие. 8% признались, что им помогла медитация, ещё8% заявили, что просто вовремя сменили профессию», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО. 

* - приложение для медитации и сна «Просто», 0+

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