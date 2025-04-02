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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.25 14:00

64% опрошенных жителей СЗФО хотели бы откладывать деньги на будущее своих детей, но не могут

Самыми умелыми в вопросе накоплений на будущее детей оказались москвичи – в рамках опроса сразу 41% заявили, что у них получается откладывать.

Группа «Ренессанс Страхование» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в ходе совместного опроса выяснили, какую сумму на будущее своих детей получается откладывать с зарплаты работающих жителей СЗФО.

Исследование показало, что лишь треть (36%) опрошенных жителей СЗФО могут и откладывают деньги на будущее своих подрастающих детей. Чаще всего (у 13% респондентов) получается отложить в месяц 5-10 тысяч рублей с зарплаты.

Ещё 12% могут позволить отложить на будущее образование, карьеру или жилье своего ребёнка от 10 до 30 тысяч рублей с ежемесячной зарплаты. У 8% получается откладывать не более 5 тысяч.

Лишь 1% опрошенных местных жителей могут копить на будущее детей свыше 100 тысяч рублей.

А вот у 64%, или 2\3 опрошенных местных жителей, не удаётся никак вести накопления для детей, хотя люди и очень хотели это делать (наглядно на диаграмме).

Самыми умелыми в вопросе накоплений на будущее детей оказались москвичи – в рамках опроса сразу 41% заявили, что у них получается откладывать.

По 5 тысяч ежемесячно чаще всего откладывают на будущее своих детей юристы (сразу 23% или каждый пятый представитель этой профессии), а также работники транспортной и логистической сферы (19%). По 5-10 тысяч рублей получается откладывать работникам науки и образования (13%), ИТ-специалистам (18%). А вот по 100 тысяч и больше могут себе позвонить отложить на будущее детей работники маркетинга (5%), а также производственники (10%).

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