64% жителей Мурманской области заявили, что им сложно найти работу по профессии, для 68% — это критичная проблема

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди жителей региона и узнали, как сложно на данный момент найти работу по профессии, а также насколько вопрос трудоустройства критичен для местных семейных хозяйств.

Опрос свидетельствует, что жители Мурманской области, ищущие работу, сталкиваются с множеством различных проблем на пути долгожданного трудоустройства, из-за чего сразу у 64% опрошенных сложилось мнение, что найти работу по профессии в регионе достаточно сложно. Важно отметить, что за год доля тех, кому найти работу по профессии стало сложнее в Мурманской области, выросла лишь на 2%.

«Этой осенью чаще других о трудностях в построении карьеры заявляют респонденты из сферы искусства и масс-медиа. Здесь более 80% представителей сферы заявили о сложностях в поиске работы. Кроме того, жалуются на высокую конкуренцию и трудности в поиске работы топ-менеджеры и ИТ-специалисты (по 77% в каждой профсфере). Также 72% опрошенных преподавателей, репетиторов и других работников сферы науки и образования отметили, что работу найти быстро не получается. С другой стороны, есть те, кто не видит никаких проблем в трудоустройстве – это каждый третий соискатель в сфере автобизнеса, продажах, производстве, строительстве, ритейле, а также общепите и туризме. В данном случае – все эти сферы относятся к остродефицитным, конкуренция среди соискателей в них, действительно, ниже нормы, а вот работодательский спрос кратно выше, значит, что и предложений о работе много», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Между тем стоит отметить, что для 2\3 опрошенных жителей Мурманской области поиск работы – не просто задача, а критически важная история. Так, в ходе опроса сразу 68% респондентов заявили, что для их семьи критично важно найти работу прямо сейчас. По сравнению с прошлым годом доля таких граждан упала на 3 п.п.

«С одной стороны может казаться, что число тех, для кого поиск работы представляет собой критично сложную историю, остаётся высоким. С другой стороны, мы видим, что всё-таки доля соискателей, которые сталкиваются с дискриминацией со стороны работодателей или жесткими требованиями, постепенно уменьшается. На фоне кадрового дефицита работодатели стали лояльнее относиться к соискателям, у которых недостаточно навыков. Так, данные hh.ru показывают, что в 2024 году 59% компаний принимают перспективных соискателей, даже если им не хватает нужных для вакансии навыков/компетенций. Чаще всего к таким новичкам закрепляют наставников. 51% работодателей предлагают обучение внутри компании, если человек согласен, то принимают его на работу. Кроме того, в 35% случаев работодатели предлагают кандидатам с недостаточно развитыми навыками пройти стажировку, чтобы оценить их на практике.

И лишь в 32% случаев компании не готовы продолжать сотрудничество с соискателем, который не полностью соответствует профилю должности – и продолжают искать будущего работника, перебирая кандидатов», – добавляет директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Важно, что отношение работодателей к соискателям с недостаточно развитыми навыками за последние два года заметно изменилось. Так, в 2022 году при прохождении аналогичного опроса сразу 46% компаний отказались бы дать шанс кандидату, который не до конца соответствует требованиям вакансии. Сегодня доля таких компаний – на 14 п.п. ниже. В то же время на 9 п.п выросла доля тех работодателей, которые предлагают пройти внутреннее обучение.

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