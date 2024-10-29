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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.24 12:00

64% жителей Мурманской области заявили, что им сложно найти работу по профессии, для 68% — это критичная проблема

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди жителей региона и узнали, как сложно на данный момент найти работу по профессии, а также насколько вопрос трудоустройства критичен для местных семейных хозяйств.

Опрос свидетельствует, что жители Мурманской области, ищущие работу, сталкиваются с множеством различных проблем на пути долгожданного трудоустройства, из-за чего сразу у 64% опрошенных сложилось мнение, что найти работу по профессии в регионе достаточно сложно. Важно отметить, что за год доля тех, кому найти работу по профессии стало сложнее в Мурманской области, выросла лишь на 2%.

«Этой осенью чаще других о трудностях в построении карьеры заявляют респонденты из сферы искусства и масс-медиа. Здесь более 80% представителей сферы заявили о сложностях в поиске работы. Кроме того, жалуются на высокую конкуренцию и трудности в поиске работы топ-менеджеры и ИТ-специалисты (по 77% в каждой профсфере). Также 72% опрошенных преподавателей, репетиторов и других работников сферы науки и образования отметили, что работу найти быстро не получается. С другой стороны, есть те, кто не видит никаких проблем в трудоустройстве – это каждый третий соискатель в сфере автобизнеса, продажах, производстве, строительстве, ритейле, а также общепите и туризме. В данном случае – все эти сферы относятся к остродефицитным, конкуренция среди соискателей в них, действительно, ниже нормы, а вот работодательский спрос кратно выше, значит, что и предложений о работе много», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Между тем стоит отметить, что для 2\3 опрошенных жителей Мурманской области поиск работы – не просто задача, а критически важная история. Так, в ходе опроса сразу 68% респондентов заявили, что для их семьи критично важно найти работу прямо сейчас. По сравнению с прошлым годом доля таких граждан упала на 3 п.п.

«С одной стороны может казаться, что число тех, для кого поиск работы представляет собой критично сложную историю, остаётся высоким. С другой стороны, мы видим, что всё-таки доля соискателей, которые сталкиваются с дискриминацией со стороны работодателей или жесткими требованиями, постепенно уменьшается. На фоне кадрового дефицита работодатели стали лояльнее относиться к соискателям, у которых недостаточно навыков. Так, данные hh.ru показывают, что в 2024 году 59% компаний принимают перспективных соискателей, даже если им не хватает нужных для вакансии навыков/компетенций. Чаще всего к таким новичкам закрепляют наставников. 51% работодателей предлагают обучение внутри компании, если человек согласен, то принимают его на работу. Кроме того, в 35% случаев работодатели предлагают кандидатам с недостаточно развитыми навыками пройти стажировку, чтобы оценить их на практике.

И лишь в 32% случаев компании не готовы продолжать сотрудничество с соискателем, который не полностью соответствует профилю должности – и продолжают искать будущего работника, перебирая кандидатов», – добавляет директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Важно, что отношение работодателей к соискателям с недостаточно развитыми навыками за последние два года заметно изменилось. Так, в 2022 году при прохождении аналогичного опроса сразу 46% компаний отказались бы дать шанс кандидату, который не до конца соответствует требованиям вакансии. Сегодня доля таких компаний – на 14 п.п. ниже. В то же время на 9 п.п выросла доля тех работодателей, которые предлагают пройти внутреннее обучение.

По вашим ощущениям, в вашей профессиональной области сложно найти работу? Рэнкинг по проф. сфере, ответы в %:

Проф. сфера

Да

Нет

Затрудняюсь

 ответить

Автомобильный бизнес

52

31

17

Административный персонал

60

25

16

Безопасность

61

27

12

Высший менеджмент

77

16

8

Добыча сырья

75

19

6

Домашний, обслуживающий персонал

54

22

24

Закупки

65

26

10

Информационные технологии

77

16

7

Искусство, развлечения, массмедиа

82

9

9

Маркетинг, реклама, PR

74

19

7

Медицина, фармацевтика

68

25

7

Наука, образование

72

20

9

Продажи, обслуживание клиентов

54

33

13

Производство, сервисное обслуживание

57

33

11

Рабочий персонал

52

23

25

Розничная торговля

59

31

10

Сельское хозяйство

74

17

9

Спорт, салоны красоты

52

21

26

Стратегия, инвестиции, консалтинг

75

16

9

Строительство, недвижимость

56

34

10

Транспорт, логистика, перевозки

64

26

10

Туризм, гостиницы, рестораны

53

34

13

Управление персоналом, тренинги

73

21

6

Финансы, бухгалтерия

65

25

10

Юристы

74

16

10

Комментарии

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Евгений
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Сергей
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Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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