64% жителей СЗФО признались, работа влияет на их психику и физическое здоровье. По каким причинам подорвано здоровье трудящихся?

Больше половины занятых на Северо-Западе страны (52%) считают, что основной причиной ухудшения здоровья являются переработки. Ещё 42% винят в ухудшении здоровья сидячую работу. 39% считают, что их здоровье подорвал ненормированный рабочий график.

Служба исследований hh.ru выяснила, в каком состоянии находятся трудящиеся регионов СЗФО, а также по каким причинам у них случаются проблемы со здоровьем.

Больше половины (64%) опрошенных жителей СЗФО признались, что работа оказывает влияние их на физическое и психологическое состояние. Причем в большинстве случае – это не позитивное влияние. Ещё 17% опрошенных трудящихся на Северо-Западе сообщили, ощущают изменения в психологическом состоянии из-за работы, 11% или каждый десятый заметил изменения физиологического характера, связанные с работой. И лишь 8% отметили, что на данный момент работа не оказывает никакого влияния на их здоровье. Это самый низкий показатель по стране. Так, респонденты из Сибири в 15% случаев не видят никакого влияния работы на их здоровье.

Больше половины занятых на Северо-Западе страны (52%) считают, что основной причиной ухудшения здоровья являются переработки. Ещё 42% винят в ухудшении здоровья сидячую работу. 39% считают, что их здоровье подорвал ненормированный рабочий график. Примечательно, но среди причин есть и психологические факторы. Так, четверть опрошенных (24%) считают одной из причин их болезней и плохого здоровья – это трудности в общении с коллегами. Ещё 24% опрошенных отметили, что не добавляют им здоровья сложные интеллектуальные задачи на работе, а 21% страдают из-за тяжелого периода работы в компании.

Среди прочего люди жаловались и на другие причины ухудшения здоровья из-за работы: неадекватное начальство, бездарная организация труда, вредное производство, ночные смены, а также холодный офис (слишком низкая температура в офисах летом из-за кондиционеров).

В разрезе профессий чаще всего на ухудшение здоровья из-за переработок жалуются эйчары (68%), работники сферы продаж (61%) и маркетологи (56%). На сидячую работы ИТ-специалисты (72%) и бухгалтеры (73%). На ненормированный рабочий день строители (41%), на тяжелый период в компании – производственники (33%), сложные интеллектуальные задачи строители (34%) и ИТ-специалисты (32%), на трудности в общении с коллегами – маркетологи (36%) и бухгалтеры (35%) (наглядно на диаграмме).