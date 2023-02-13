65 инициатив северян стали победителями программы «На Севере – твой проект». В ходе оперативного совещания врио губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова отметила, что они будут реализованы при поддержке регионального и муниципального бюджетов.

«Программа стартовала в декабре по решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, и вызвала по-настоящему широкий отклик у северян. География представленных проектов очень широкая. Проекты, которые будут реализованы, выбирали с учётом результатов онлайн-голосования на портале «Наш Север», в нём приняли участие около 37 тысяч человек. На реализацию инициатив жителей области предусмотрено в этом году 100 млн рублей. Я желаю всем победителям успешного воплощения их идей», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Министр внутренней политики Мурманской области Анна Головина отметила, что в декабре поступило 142 заявки от северян, к онлайн-голосованию были допущены 113 проектов. Впервые в программе приняли участие жители всех муниципальных образований области, в том числе свои проектные идеи выдвинули инициативные группы из Видяево, Островного, также в этом году к программе присоединились жители отдаленного села Чаваньга Терского района.

«Среди победителей – проекты по ремонту входных групп и подъездов, благоустройству придомовых, дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха, улучшение материально-технической базы и благоустройство объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, молодёжной политики, обустройство детских игровых площадок и установка спортивных площадок», – рассказала Анна Головина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, среди проектов, которые будут реализованы в этом году в рамках программы – создание скейт-парка в Умбе и семейного сквера в Кировске, строительство деревянных тротуаров а Варзуге, благоустройство центра в Краснощелье, создание спортплощадок в Молочном, Мурманске, Ковдоре, освещение лыжни в Корзунове, организация безопасного маршрута до школы в Мончегорске. Памятник ветеранам боевых действий будет установлен в Полярных Зорях, в Африканде проведут благоустройство воинского захоронения.

Подробный перечень победителей опубликован на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru