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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.23 15:00

65% мурманчан считают, что процедуру трудоустройства подростков нужно упростить

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как жители Мурманской области относятся к трудоустройству подростков, а также какие сложности с поиском работы испытывают соискатели младше 18 лет.

65% жителей Мурманской области согласны с тем, что нужно упростить трудоустройство подросткам, в частности, разрешить официально работать с 14 лет без согласия органов опеки. Против этого выступили 33% опрошенных, остальные затруднились ответить. Интересно, что чаще всего эту инициативу поддерживают сами подростки: за упрощение процедуры высказались сразу 65% респондентов в возрасте до 18 лет.

Когда нужно начинать работать?

63% респондентов из Мурманской область рассказали, что первая работа или подработка появилась у них в 17 лет и раньше, еще 31% начали работать в 18-25 лет. Остальные 6% либо начали работать после 26 лет, либо до сих пор не имеют такого опыта. Чаще всех в России ранним началом трудовой деятельности могут похвастать соискатели из Челябинской области – среди них сразу 71% работают с подростковых лет.

Среди тех, кто начал работать до 18 лет, 50% местных жителей объясняют это стремлением к финансовой независимости. 40% таким образом хотели накопить деньги на определенную цель, а 25% - с пользой проводить личное время. 20% стали работать в подростковом возрасте, чтобы помочь родителям, 15% - потому что нужно было себя содержать. Только 3% объясняют раннее трудоустройство давлением со стороны родителей.

61% соискателей, которые начали работать до совершеннолетия, на своей первой работе были трудоустроены официально.

В целом, 90% опрошенных в регионе уверены, что работа до 18 лет стала для них положительным опытом. Иного мнения придерживаются 5%, остальные затруднились ответить. Среди тех респондентов, у кого есть дети, 59% жителей Мурманской области посоветовали бы им начинать работать до 18 лет, 24% воздержались бы от такой рекомендации.

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