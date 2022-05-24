6,5 тысячи кубометров мусора вывезено с территорий муниципалитетов региона за прошедшую неделю

На оперативном совещании 23 мая в правительстве Мурманской области заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков доложил о ходе уборки территорий муниципальных образований.

Статистика прошедшей недели: для уборки улично-дорожной сети привлечено 255 единиц техники и 521 дорожный рабочий, к уборке придомовых территорий – 94 единицы техники и 2302 работника управляющих компаний. Вывезено более 6,5 тысячи кубометров мусора. В СМУТ создано 808 заданий, из них на 100% выполнено 787.

Работы по уборке песка с газонов выполняются муниципальными службами и подрядными организациями в ежедневном режиме.

В регионе продолжается проведение субботников. Так, за отчётный период мероприятия вновь прошли в Мурманске, Североморске, Снежногорске, Гаджиеве, Полярном, Заозерске, Коле, Мурмашах, Мончегорске, Апатитах, Ковдоре, Кандалакше, Зеленоборском, Оленьей Губе. Убрано более 328 тысяч квадратных метров территорий, вывезено 558 кубометров мусора, смета и веток, задействована 56 ед. техники. Региональным оператором принято 27 машин из Мурманска и Североморска с 51 тоннами шин.

Продолжаются выездные мероприятия: с 16 по 20 мая проведены проверки в Кольском районе, Первомайском административном округе Мурманска, Оленегорске, Апатитах, Кандалакше и Зеленоборском. Вице-губернатор отметил существенное улучшение состояния территорий в Зеленоборском.

По итогу доклада губернатор Андрей Чибис ещё раз напомнил главам администраций о необходимости содержания вверенных территорий в идеальном состоянии, а также призвал практиковать выездные проверки с целью более детального контроля за всеми участниками процесса, сообщает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.