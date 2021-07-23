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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.21 13:45

6,50% годовых - Банк России повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 6,50% годовых

Как сообщает ЦБ РФ, совет директоров Банка России 23 июля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 6,50% годовых. По оценкам Банка России, во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учётом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%, отмечает ЦБ РФ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября 2021 года.

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