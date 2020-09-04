650 осуждённых освоят в новом учебном году различные специальности в профессиональных училищах при колониях Мурманской области

Учебный процесс начался не только в школах при колониях, но и в профессиональных образовательных учреждениях, функционирующих в подведомственных учреждениях УФСИН России по Мурманской области.

К обучению приступили первые группы обучающихся: в четырёх училищах и их филиалах сформировано 22 учебные группы по профессиям строительных и общеотраслевых специальностей, общественного питания, швейного направления.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, первоочередному набору на обучение подлежали осужденные, не имеющие профессии, а также имеющие исковые обязательства. Под руководством 27 квалифицированных преподавателей около 400 осуждённых уже приступили к освоению азов профессионального мастерства по 15 различным специальностям, востребованным не только в самих колониях, но и на рынке труда региона.

По окончании обучения осуждённые станут дипломированными электромонтёрами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтажниками, операторами швейного оборудования, портными, поварами и пекарями, столярами, слесарями по ремонту автомобилей, электросварщиками ручной сварки.

Среди широкого перечня профессий есть и новая - «облицовщик-плиточник», реализуемая в профучилище при ИК-17. Эту перспективную профессию предстоит освоить 25 осуждённым.

В феврале 2021 года будут набраны дополнительные учебные группы с короткими сроками обучения. И ещё 250 человек приобретут необходимую специальность, что является важным шагом в процессе ресоциализации осуждённых, их подготовки к жизни после освобождения.