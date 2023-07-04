6,7 млрд рублей в этом году направляют на поддержку семей с детьми в Мурманской области

На этой неделе в России отметят День семьи, любви и верности. Одной из главных тем оперативного совещания в правительстве региона вчера стали меры поддержки семей с детьми. Губернатор Андрей Чибис отметил, что в этом году направлено 6,7 млрд рублей на поддержку семей с детьми в Мурманской области. Мерами объято более 65% семей.

«Среди них отдельно отмечу, что по поручению президента Владимира Путина с 1 января этого года введено единое пособие на ребёнка в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое объединило ряд ранее действовавших мер поддержки для беременных – это выплата до 25,5 тысячи рублей, и на ребёнка – до 22,7 тысячи рублей, в зависимости от степени нуждаемости. На сегодняшний день единое пособие назначено 13,5 тысячи семей, в которых живут 23,5 тысячи детей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что в прошлом году по региональной мере поддержки «Зарплата мамы» были сняты ограничения по возрасту матери, размер выплаты теперь зависит от величины прожиточного минимума: 75 % прожиточного минимума для детей. В 2023 году её размер составляет 17 тысяч рублей.

«С учётом этих изменений численность получателей «Зарплаты мамы» увеличилась практически в 2,5 раза: с 1367 получателей до снятия ограничений до 3310 – сейчас. И напомню, что в этом году мы запускаем проект «СОПКИ. Семья». Первые три многофункциональных пространства будут открыты в Мурманске, Североморске и Полярном», – прокомментировал губернатор.

Подробнее обо всех мерах поддержки семей с детьми доложил министр труда и соцразвития региона Сергей Мякишев. Он отметил, что система государственных гарантий для семей с детьми постоянно совершенствуется как на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Заполярным парам с детьми предоставляется выбор: получать выплаты на старых условиях или перейти на единое пособие. Это позволило обеспечить плавный переход от существовавших ранее мер к единому пособию. На сегодня более 3,2 тысячи семей получают единую выплату через Министерство труда и социального развития», – отметил Сергей Мякишев.

В регионе более 70 тысяч семей являются получателями различных мер поддержки. Необходимое финансирование предусматривается в областном бюджете. Для обеспечения гарантий и усиления адресной направленности программ в 2023 году только в программе «Социальная поддержка» предусмотрено почти 13,4 млрд рублей. При этом из областного бюджета на эти цели предусмотрено более 10,1 млрд рублей. Большая часть средств – порядка 5,3 млрд рублей – предназначено для поддержки северян с детьми.

Среди наиболее востребованных программ, которые действуют на территории Мурманской области, Сергей Мякишев отметил выплаты, которые по поручению губернатора позволяют беременным и родившим северянкам компенсировать оплату проезда в медицинские организации региона. Напомним, их размер зависит от протяженности маршрута и варьируется от 700 рублей до 9 тысяч рублей.

Говоря о мерах поддержки при рождении ребёнка, глава профильного ведомства подробно осветил комплекс мер, предназначенных для заполярных семей.

«В 2022 году были сняты ограничения по возрасту для «зарплаты мамы». Кроме того, мера была привязана к величине прожиточного минимума. Сегодня её размер составляет чуть более 17 тысяч рублей. Эти шаги помогли увеличить численность участников программы с 1367 до 3310 получателей», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Министр труда и социального развития напомнил, что в день выписки из роддома каждый новорожденный получает подарочный набор, а кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет предусмотрена ежемесячная денежная выплата для обеспечения полноценным питанием в размере 1 тысячи рублей, для детей в возрасте до 6 месяцев – 2 тысячи рублей. Для многодетных семей в Мурманской области действует ряд выплат: при появлении двойни семье, вне зависимости от ее материального положения, предоставляется единовременное пособие более 16 тысяч рублей на каждого ребенка; при появлении тройни – 1 млн рублей. Сергей Мякишев напомнил и о региональном материнском (семейном) капитале в размере более 141 тысячи рублей, который получают северяне при рождении третьего и последующих детей. Оформление социальных выплат предусмотрено без необходимости личного обращения в ведомство, а также осуществляется в проактивном режиме.

Наряду с программами Министерства труда и социального развития в Мурманской области другими ведомствами также проводится комплексная работа по продвижению семейных ценностей и поддержке заполярных пар с детьми. Среди основных – бесплатное горячее питание и летняя оздоровительная кампания для школьников, организация разноплановых мероприятий, спортивных событий для северян всех возрастов, а также создание уникальных для страны пространств «СОПКИ.СПОРТ».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, говоря о поддержке многодетных семей, глава профильного ведомства напомнил о том, что для данной категории действует расширенный пакет мер поддержки. Среди основных программ – бесплатное питание для детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях региона, в том числе по программам среднего профессионального образования.

Подробная информация о действующих мерах поддержки размещена на портале регионального Министерства труда и соцразвития.

Как отметил министр труда и социального развития, несмотря на действующие меры поддержки демографические проблемы остаются одними из главных в регионе. Среди основных тенденций он выделил естественную убыль населения, уменьшение количества женщин фертильного возраста и увеличение возраста вступления в брак: с 23 лет в начале 1990-х до 29 лет сегодня.

«При этом отмечается ряд устойчивых положительных тенденций. Например, число многодетных семей, проживающих в регионе, увеличилось с 5964 пар в 2016 году до 9029 пар в 2022 году. Также стоит отметить сокращение оттока населения трудоспособного возраста на 60%», – поделился Сергей Мякишев.

Фото: https://gov-murman.ru