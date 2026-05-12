67% мурманчан уверены, что автоматизация поможет им работать эффективнее

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, какие факторы, по мнению россиян, в том числе жителей Мурманской области, помогают им работать продуктивнее. Исследование показало, какие действия со стороны работодателя сотрудники считают по-настоящему важными и какую роль в современном рабочем процессе играет автоматизация.

Сумма факторов, влияющих на эффективность и качество работы россиян, по мнению самих опрошенных, включает в себя как технологические процессы, так и межличностное общение и условия труда.

Так, на первом месте оказался фактор, который отметили 2/3 жителей региона: 67% опрошенных уверены, что автоматизация части их рабочих задач поможет им работать эффективнее. Чаще других в пользу автоматизации труда высказывается молодёжь: среди респондентов до 18 лет таких 73%, в категории 18–24 года — 76%, а в группе 25–34 года — 72%. Наиболее активно эту идею поддерживают представители сферы маркетинга, рекламы и PR (83%), сотрудники финансового сектора и бухгалтерии (81%), юристы (80%), а также представители высшего и среднего менеджмента (78%).

Ещё одним стимулом повышения своей производительности труда на работе мурманчане назвали готовность руководства прислушиваться к мнению персонала по улучшению рабочих процессов — об этом заявили 61% опрошенных. 54% респондентов отметили обучение новым навыкам или повышение квалификации, почти столько же — повышение заработной платы (53%). Улучшение физических условий труда важно для 47% работников, а внедрение современных технологий или замена устаревшего оборудования — для 37%.

Кроме того, 30% опрошенных уверены, что продуктивность вырастет, если компания оптимизирует административные процессы и повысит эффективность совещаний, сократив их количество. Также среди факторов упоминались снижение текучки кадров (26%), расширение штата для распределения нагрузки (21%), а также увеличение общего финансирования бизнес-проектов (9%).

Между тем уровень реального внедрения технологий в компаниях оценивается работниками по-разному. На текущий момент каждый четвертый респондент из Мурманской области (28%) считает, что в их организациях процессы автоматизированы на хорошем уровне. Ещё 53% оценивают этот показатель как средний и хотят, чтобы их рабочие задачи были еще более автоматизированы, чем есть сейчас, и лишь 7% опрошенных заявили, что автоматизация в их компании на низком уровне.

«Автоматизация рутинных операций напрямую конвертируется в сэкономленные рабочие часы и влияет на развитие бизнеса. Так, по данным облачной системы для подбора персонала от hh.ru Talantix, автоматизация только одного процесса, например, ведения и согласования заявок на подбор нового персонала, способна освободить рекрутеру до трёх часов рабочего времени ежедневно. Это около 15 часов в неделю или до двух рабочих дней, которые сотрудник может потратить на стратегические задачи вместо рутинной работы», — отмечает Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Опрос проходил в феврале 2026 года среди более 2,6 тысячи россиян, в том числе и из Мурманской области.

