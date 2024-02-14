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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.24 12:00

67% опрошенных жителей СЗФО уверены, что ближайшие годы перейдут на короткую рабочую неделю, работодатели не разделяют мнение

И хотя респонденты достаточно активно выражают свою позицию относительно темы сокращенного рабочего дня и недели, работодатели со своей стороны пока не так сильно готовы к этим изменения, судя по данным опроса. Так, пока что лишь 6% компаний в СЗФО изучают возможность перехода на более короткий рабочий день и 3% размышляют о переходе на четырёхдневку.

Служба исследований hh.ru вместе с аналитиками компании «Яков и партнёры» на основе массового опроса трудящихся и работодателей СЗФО выяснили тренды, которые будут влиять на рынок труда до 2030 года.

О первых двух трендах hh.ru уже рассказывали тут и тут. Сегодня поговорим о третьем важном тренде – сокращении рабочего времени и недели.

Ещё одним трендом, который отметили соискатели, стали укороченная неделя и укороченный рабочий день. В ходе опроса сразу 67% жителей СЗФО заявили, что верят в неизбежность этих трендов для рынка труда в ближайшие семь лет, то есть до 2030 года они могут стать массовыми. Ещё 20% опрошенных думают, что эти два тренда окажут малое влияние на рынок труда и не сильно верят в них, остальные затруднились ответить.

И хотя респонденты достаточно активно выражают свою позицию относительно темы сокращенного рабочего дня и недели, работодатели со своей стороны пока не так сильно готовы к этим изменения, судя по данным опроса. Так, пока что лишь 6% компаний в СЗФО изучают возможность перехода на более короткий рабочий день и 3% размышляют о переходе на четырёхдневку.

Кроме того, по 3% компаний планируют перейти на такие практики в ближайшее время. Между тем уже перешли и работают в рамках укороченного дня в СЗФО 6% компаний и 3% - на четырёхдневке.

При этом важно заметить, что сотрудники, уже перешедшие на короткий рабочий день, в 50% случаев отмечают рост своей эффективности на работе (наглядно на диаграмме).

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