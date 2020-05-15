67 юных северян получат призы и подарки от Кольской АЭС

В Полярных Зорях подвели итоги детского конкурса художественного и литературного творчества «Энергия Севера». Авторитетное жюри определило 67 победителей – школьников и дошколят из 9 муниципальных образований Мурманской области, творческие работы которых не только соответствовали заявленным темам, но и выделялись высоким уровнем мастерства и оригинальностью.

Всего же в конкурсе, который Кольская АЭС проводит более 10 лет, приняли участие свыше 160 детей – авторов тематических рисунков, поделок, стихов и рассказов.

«Конкурс «Энергия Севера - 2020» был посвящен двум памятным датам - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию атомной промышленности России. В этот раз именно эти события определили специальные темы номинаций. Мы благодарны всем участникам за интерес к истории Отечества, за стремление проявить себя и показать своим сверстникам настоящий пример патриотизма», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Дипломы и памятные призы победителям будут переданы через образовательные учреждения или доставлены домой. А лучшие конкурсные работы уже направлены для участия в Международном детском проекте «Мы - дети Атомграда», который состоится в г. Сосновый Бор Ленинградской области.