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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.23 12:00

67% жителей регионов СЗФО начали работать раньше 18 лет

Более половины жителей из регионов СЗФО (67%) начали работать в 17 лет или раньше. Ещё 19% — в 18-20 лет, а 10% – в 21 год или позже. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и крупнейшей российской платформой по поиску работы и сотрудников hh.ru

Среди мужчин больше тех, кто начал работать до 18 лет (61% против 50% у женщин). Высокой долей респондентов, которые начали работать подростками, отличаются профобласти «Туризм, гостиницы и рестораны» и «Рабочий персонал». Чаще всего до совершеннолетия начинают работать жители Самарской (61%) и Иркутской областей (59%).

Респонденты, начавшие работать раньше 18 лет, рассказали, почему решили устроиться на работу в этом возрасте (можно было выбрать несколько ответов):

●       ради финансовой независимости — 53%;

●       чтобы накопить деньги на что-то определенное — 29%;

●       чтобы с пользой проводить личное время — 25%;

●       чтобы помочь родителям — 19%;

●       чтобы содержать себя — 14%.

Интересно, что большинство родителей (90%) тех жителей из регионов СЗФО, которые начали работать раньше 18 лет, положительно отнеслись к их решению. А 10% — нейтрально.

Более половины респондентов (69%) считают, что работа до 20 лет никак не повлияла на уровень их дохода сейчас. 32% придерживается противоположного мнения. Больше всего таких соискателей в профобластях «Юриспруденция», «Высший и средний менеджмент» и «Туризм, гостиницы и рестораны».

43% местных респондентов рассказали, что столкнулись с проблемами на первой работе:

●       пришлось выбирать между работой и учебой — 6%;

●       столкнулись с негативным отношением со стороны начальства или коллег — 13%;

●       выплатили не всю зарплату или вообще не заплатили — 14%;

●       описание вакансии разошлось с реальностью — 10%.

«Первая работа в карьере редко бывает высокооплачиваемой, это, скорее, время социализации во взрослой жизни и получения первого опыта. В то же время наша компания предлагает молодым людям попробовать себя в качестве страхового агента, где размер дохода во многом зависит от желания и трудолюбия, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. — Эту работу можно совмещать с учёбой, при этом «Росгосстрах» предоставляет новичкам широкую и востребованную линейку продуктов страхования, которые можно предложить клиентам, бесплатное обучение, методологическую поддержку продаж и систему наставничества».

Фото: https://gov-murman.ru

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