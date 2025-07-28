68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе

Аналитики банка «Точка» и hh.ru выяснили, как много работающих жителей Мурманской области испытывают негативные эмоции и чувства из-за работы.

Результаты масштабного опроса hh.ru среди работающего населения России выявили тревожные тенденции в сфере психологического состояния сотрудников. Мурманская область оказалась среди регионов с высоким уровнем эмоционального выгорания — 68% опрошенных сообщили, что регулярно испытывают это состояние.

Второй по распространённости проблемой стал стресс и беспокойство о рабочих задачах (65%), за ним следует отсутствие баланса между работой и личной жизнью (53%). Информационная перегруженность беспокоит 47% респондентов, необходимость быть на связи вне рабочего времени — 38%. Столько же — 38% — жалуются на чрезмерный объём задач, а 35% сталкиваются с переработками. Рабочие чаты мешают 24% сотрудников. Лишь 9% местных респондентов отметили, что не сталкиваются с подобными трудностями.

Примечательно, что женщины чаще мужчин сообщают об эмоциональном выгорании (69% против 63%) и стрессе из-за рабочих задач (63% против 56%). При этом мужчины чаще сталкиваются с регулярными переработками (46% против 43%) и необходимостью быть на связи в нерабочее время (45% против 44%).

Важно, что наиболее уязвима к выгоранию и стрессу группа работников в возрасте от 25 до 34 лет. В этой категории уровень выгорания достигает 72%, а стресса — 67%. Молодёжь от 18 до 24 лет чаще других жалуется на отсутствие баланса между работой и личной жизнью (48%).

Абсолютными лидерами по уровню эмоционального выгорания стали сотрудники сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» — 88%. Высокий уровень выгорания также отмечают работники стратегии, инвестиций и консалтинга (79%) и искусства, развлечений, массмедиа (73%). Сотрудники розничной торговли чаще других страдают от отсутствия work-life баланса — 70%. Представители высшего и среднего менеджмента особенно подвержены необходимости быть на связи после работы (55%) и регулярным переработкам (56%).

«Данные опроса рисуют тревожную картину психологического состояния работников. В регионе — высокий уровень эмоционального выгорания, а такие проблемы, как хронический стресс, отсутствие баланса между работой и личной жизнью, переработки и информационная перегрузка, затрагивают значительную часть трудоспособного населения. Особое внимание стоит уделить молодым специалистам 25–34 лет, а также сотрудникам сферы услуг (туризм, HoReCa), консалтинга и медиа. Результаты опроса hh.ru подчёркивают необходимость для компаний активно внедрять программы поддержки ментального здоровья сотрудников, а также пересматривать и корректировать корпоративные практики, способствующие выгоранию», — комментирует результаты исследования Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.