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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.23 12:00

68% жителей СЗФО хотят избавиться от вредных привычек в 2023 году

Самыми активными в искоренении плохих привычек оказались строители и риэлторы (44% уже ведут ЗОЖ. Больше других строят планы на то, чтобы отказаться от курения, алкоголя и т.п. работники транспортной сферы и логистики (39%). Больше других хотят, но не готовы морально перейти в ЗОЖ работники продаж и ИТ-специалисты (по 26% в каждой сфере).

Служба исследований hh.ru и СК «Росгосстрах Жизнь» опросили жителей России на предмет их отношения к здоровому образу жизни. Выяснилось, что подавляющее большинство трудящихся в СЗФО (68% опрошенных) хотят в 2023 году избавиться от вредных привычек.

Исследование показало, что больше половины жителей Северо-Западного ФО настроены вести здоровый образ жизни (ЗОЖ) в новом году и планируют искоренять свои вредные привычки – такие планы есть у 68% опрошенных. Из них 18% планирую принять меры по переходу в ЗОЖ в ближайшее время, 27% уже ведут здоровый образ жизни и минимизировали вредные привычки, а 23% и хотели бы отвергнуть пагубные привычки, но пока морально не готовы к этому. При этом треть (32%) опрошенных в СЗФО заявили, что их всё устраивает и отказываться от вредных привычек они в 2023 году пока не собираются.

Самыми активными в искоренении плохих привычек оказались строители и риэлторы (44% уже ведут ЗОЖ. Больше других строят планы на то, чтобы отказаться от курения, алкоголя и т.п. работники транспортной сферы и логистики (39%). Больше других хотят, но не готовы морально перейти в ЗОЖ работники продаж и ИТ-специалисты (по 26% в каждой сфере). И наконец чаще других заявляли, что их устраивает их образ жизни и они пока не планируют отказываться от пагубных привычек работники бухгалтерской сферы и административный персонал (наглядно на диаграмме 1).

Также оказалось, что за год у каждого четвёртого опрошенного жителя СЗФО выросли затраты на ЗОЖ, из них у 10% расходы значительно выросли, а у 15% в пределах нормы, как и в предыдущие годы. Большинство опрошенных жителей Северо-Западного ФО (39%), ведущие здоровый образ жизни, тратят от 6000 до 15000 рублей от своей текущей зарплаты на соблюдение здорового образа жизни в месяц (тренировки, спортинвентарь, медпроцедуры и т.п.). Каждый четвёртый (24%) тратит на ЗОЖ от 1000 до 5000 рублей. Ещё 14% выкладывают из бюджета до 30000 рублей в месяц на ЗОЖ. И наконец 14% готовы потратить от 30000 до 100000 рублей на своё физическое и психологическое здоровье в месяц. 

Среди тех, кто старается придерживаться здорового образа жизни в СЗФО наиболее популярным вариантом оказалось – чаще и дольше ходить пешком (73% опрошенных). На втором месте по популярности у ЗОЖников СЗФО – принципы правильного и сбалансированного питания (70%). На третьем месте - продолжительный сон не менее 7-8 часов в сутки (69%). А вот такой метод как сократить время пребывания в соцсетях и отказ от курения набрали меньше всего голосов у опрошенных (наглядно на диаграммах  2 и 3).

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