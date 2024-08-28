69% опрошенных жителей Мурманской области заявили, что им критично важно найти работу в ближайшее время
Опрос, проведенный hh.ru среди неработающих жителей Мурманской области, показал, что среди местных жителей растёт уровень критичности поиска работы.
Опрос жителей Мурманской области, находящихся в поиске работы, показал, что сразу 69% респондентов ощущают, что для них, а также их семьи и бюджета критично важно найти работу в ближайшее время. Некритично срочно и могут подождать с трудоустройством 31% соискателей в северном регионе. Остальные затруднились ответить. Среди других регионов СЗФО лидирует по числу тех, кому срочно нужна работа – Коми, здесь сразу 74% опрошенных хотят выйти на работу в ближайшее время. А вот меньше других находятся в поиске работы жители Вологодской области: только 56% опрошенных нуждаются в срочном трудоустройстве, а вот 37% не видят причин срочно выходить на рынок труда.
В разрезе профессий критичней всего найти работу сейчас соискателям, имеющим профессии, связанные с искусством и культурой (сразу 74% представителей этой индустрии), маркетологам (74%) и топ-менеджерам (74%). Также испытывают острую потребность найти работу в сжатые сроки врачи и младший медперсонал (72% представителей этой сферы), соискатели из сферы ритейла (70%).
Добавим, что также работники искусства и культура чаще другие жалуются на то, что в их профессиональной сфере сложнее, чем в других найти работу – об этом заявляют сразу 83% опрошенных. Также заявляют, что им сложнее искать работу, чем остальным топ-менеджеры (78% управленцев), соискатели в сфере добычи сырья (77%), ИТ-специалисты (78%), а также 74% маркетологов, 75% юристов, 72% эйчаров, 78% консультантов по стратегии и 72% соискателей в сфере сельского хозяйства (наглядно на диаграмме).
Соискатели из каких сфер больше других жалуются на сложности поиска работы по профессии? Ответы респондентов в %, лето, 2024:
|
Профсфера
|
Сложно
|
Не сложно
|
Затрудняюсь ответить
|
Автомобильный бизнес
|
56
|
28
|
15
|
Административный персонал
|
63
|
24
|
13
|
Безопасность
|
70
|
23
|
7
|
Высший менеджмент
|
78
|
15
|
7
|
Добыча сырья
|
77
|
19
|
4
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
48
|
38
|
15
|
Закупки
|
65
|
25
|
9
|
Информационные технологии
|
78
|
17
|
6
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
83
|
10
|
7
|
Маркетинг, реклама, PR
|
74
|
19
|
7
|
Медицина, фармацевтика
|
69
|
24
|
7
|
Наука, образование
|
68
|
22
|
10
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
52
|
35
|
12
|
Производство, сервисное обслуживание
|
63
|
26
|
10
|
Рабочий персонал
|
49
|
30
|
21
|
Розничная торговля
|
51
|
36
|
13
|
Сельское хозяйство
|
74
|
8
|
18
|
Спорт, салоны красоты
|
70
|
14
|
16
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
78
|
14
|
9
|
Строительство, недвижимость
|
56
|
34
|
10
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
60
|
33
|
7
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
59
|
30
|
12
|
Управление персоналом, тренинги
|
72
|
20
|
8
|
Финансы, бухгалтерия
|
63
|
28
|
9
|
Юристы
|
75
|
19
|
6