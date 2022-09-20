69% соискателей на Северо-Западе страны считают поиск работы по профессии сложной задачей

69% соискателей на Северо-Западе считают, что найти работу в их профессиональной сфере сегодня сложно. Интересно, что по доле таких респондентов регионы СЗФО занимают 4-е место в стране. Для сравнения: год назад подобного мнения придерживались 67% жителей Северо-Западного федерального округа. Не считают сложным поиск работы по профессии лишь 20% опрошенных (год назад – 27%), остальные затруднились ответить.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос соискателей из регионов СЗФО и выяснила, сложно ли им найти работу в своей профессиональной сфере.

69% соискателей на Северо-Западе считают, что найти работу в их профессиональной сфере сегодня сложно. Интересно, что по доле таких респондентов регионы СЗФО занимают 4-е место в стране. Для сравнения: год назад подобного мнения придерживались 67% жителей Северо-Западного федерального округа. Не считают сложным поиск работы по профессии лишь 20% опрошенных (год назад – 27%), остальные затруднились ответить.

В среднем по России 74% соискателей считают, что найти работу в их профессиональной сфере трудно, 17% с этим не согласны (год назад – 68% и 23% соответственно) (наглядно на диаграммах 1 и 2).

Чаще всего трудоустройство по своей профессии считают сложной задачей соискатели из профессиональных сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (86%), «Высший менеджмент» и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (по 85%), «Юристы» (84%) и «Добыча сырья» (82%).

И наоборот: чаще других обратной точки зрения придерживаются в сферах «Розничная торговля» (26% отметили, что не считают поиск работы по своей профессии трудным), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Продажи, обслуживание клиентов» (по 25%), «Медицина, фармацевтика» (24%) и «Строительство, недвижимость» (23%) (наглядно на диаграммах 3 и 4).