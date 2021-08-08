+7 (8152) 44-96-50 - региональный Минобр организовал «горячую линию» в связи с отравлением детей, следовавших поездом Мурманск - Адлер

Министерством образования и науки Мурманской области организована «горячая линия» в связи с отравлением детей, следовавших поездом №226 Мурманск - Адлер.

По уточненным данным, среди детей, госпитализированных в инфекционную больницу г. Туапсе с пищевым отравлением, есть дети из Мурманской области. Ребята ехали на отдых в летний лагерь «ДОЛ Юбилейный».

Ранее сообщалось, что юные северяне не пострадали.

Телефон «горячей линии» +7 (8152) 44-96-50. Специалисты ответят на вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи детям.

8 августа линия будет работать до 20.00, с 9 августа - круглосуточно.

У всех госпитализированных детей состояние стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ситуация находится на контроле правительства Мурманской области, сообщает региональное Министерство образования и науки.