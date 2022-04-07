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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.22 12:30

7 апреля отмечается День здоровья

Хорошее здоровье – это источник счастья и радости человека, неоценимое богатство, которое медленно и с трудом накапливается, но которое можно быстро и легко растерять.

День здоровья отмечается ежегодно 7 апреля во всём мире уже более полувека, в этом году его девиз – «Наша планета, наше здоровье». Это важная дата для каждого, кто заботится о своём благополучии, здоровом теле и крепком духе. Известно, что здоровье человека на 10 процентов зависит от медицины, ещё на 10 процентов – от наследственности, на 20 процентов от окружающей среды и на 60 процентов – от образа жизни и состояния души.

Согласно итогам выборочного наблюдения состояния здоровья населения 2021 года, половина россиян в возрасте от 15 лет и старше оценили своё здоровье как «очень хорошее» и «хорошее». Аналогичным образом ответили и жители Мурманской области. 

Самый большой удельный вес высоко оценивших своё здоровье участников статистического наблюдения – в Чеченской Республике – 92 процента, а оценивших своё здоровье как «плохое» и «очень плохое» – в Республике Марий Эл – 17 процентов.

В целом по России самостоятельно занимались физкультурой и спортом каждый пятый мужчина и каждая пятая женщина, в организованной форме – соответственно 12 процентов и 10 процентов.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, среди жителей Мурманской области показатели чуть ниже среднероссийских: самостоятельные занятия физкультурой и спортом проводили 18 процентов представителей сильного и 20 процентов – прекрасного пола. Предпочли занятия в организованной форме 14 процентов мужчин и 9 процентов женщин.

Самым спортивным регионом в стране стал Хабаровский край, где занимались физкультурой и спортом как самостоятельно, так и организованно 95 процентов мужчин и 96 процентов женщин.

В дальнейшем получить наиболее актуальную информацию позволит выборочное наблюдение состояния здоровья населения, которое пройдёт в сентябре 2022 года.

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