7 апреля в Мурманске состоится митинг памяти моряков-подводников

7 апреля в 13.00 в Мурманске у мемориального комплекса «Морская душа» пройдёт митинг памяти моряков-подводников. Приглашаются жители города-героя почтить память героев, отдавших свои жизни служению Родине.

Как отмечает odkkirova.ru, история нашего подводного флота полна героизма, мужества и, к сожалению, трагедий. Мы помним боевые походы, дальние плавания, глубоководные погружения, но также и страшные потери, аварии и самопожертвование.

На митинге вспомним всех, кто погиб, защищая нашу страну под толщей воды. Вспомним экипажи, чьи подвиги бессмертны. Приходите, чтобы вместе почтить их память и сказать спасибо за мирное небо над головой.