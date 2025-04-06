Мурманская область. Арктика (16+)06.04.25 10:00
7 апреля в Мурманске состоится митинг памяти моряков-подводников
7 апреля в 13.00 в Мурманске у мемориального комплекса «Морская душа» пройдёт митинг памяти моряков-подводников. Приглашаются жители города-героя почтить память героев, отдавших свои жизни служению Родине.
Как отмечает odkkirova.ru, история нашего подводного флота полна героизма, мужества и, к сожалению, трагедий. Мы помним боевые походы, дальние плавания, глубоководные погружения, но также и страшные потери, аварии и самопожертвование.
На митинге вспомним всех, кто погиб, защищая нашу страну под толщей воды. Вспомним экипажи, чьи подвиги бессмертны. Приходите, чтобы вместе почтить их память и сказать спасибо за мирное небо над головой.
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