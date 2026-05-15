7 из 10 экономически активных россиян используют ненормативную лексику в быту, каждый второй — на работе

За последние два года россияне стали чаще признаваться в использовании нецензурной лексики на работе и в домашней обстановке. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, в том числе имеющие работу.

Рабочие команды, общающиеся без использования нецензурных фраз, сегодня являются скорее исключением. На совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работающих, ещё 33% — время от времени. Ещё чаще нецензурные выражения звучат в повседневном общении коллег: 23% опрошенных слышат их от сослуживцев регулярно, а 51% — периодически. Руководители в этом смысле несколько сдержаннее: постоянную ругань с их стороны отмечают 14%, ситуативную — 36%. При этом сами россияне признаются в сквернословии на работе реже: лишь 8% говорят, что ругаются часто, и ещё 41% — иногда. Замечания коллегам, употребляющим нецензурные выражения, постоянно делают только 7%, иногда — 42%.

Мужчины ругаются на работе чаще (12% часто, 51% иногда против 3 и 28% среди женщин), но и замечаний в общей сложности раздают больше. Женщины чаще предпочитают не вмешиваться: 56% никогда не делают замечаний (46% среди мужчин).

Респонденты 35—45 лет чаще, чем молодёжь и те, кто старше, слышат ненормативную лексику от коллег (27% постоянно, 51% иногда) и чаще сами признаются в её использовании (10% часто, 45% иногда). Среди опрошенных до 35 лет доля утверждающих, что никогда не сквернословят на работе, максимальна (58%), и замечаний молодёжь почти не делает (никогда — 63%).

За последние два года нецензурной лексики на работе стало больше. О том, что никогда не слышат на совещаниях «непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений» рассказали 54% опрошенных (57% в 2022 году), от начальника — 50% (было 53%), среди коллег — 26% (было 29%).

В повседневной жизни россияне нецензурно выражаются гораздо чаще: 11% постоянно и 61% иногда (против 8 и 41% на работе). При этом с 2022 года доля тех, кто утверждает, что никогда не сквернословит, сократилась с 38 до 28%.

Время проведения опроса: 1—29 апреля 2026 года.