7 из 10 экономически активных россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях

В преддверии выборной кампании в Государственную Думу от её депутатов в последнее время стали поступать многочисленные законодательные инициативы, которые попадают в информационное поле. Например, одна из партий в Госдуме предложила изъять из отпускных дней выходные, тем самым увеличив продолжительность отдыха. Законопроект понравился россиянам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Россияне хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (72%) поддерживает законопроект об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведёт к увеличению его общей продолжительности.

Против высказались лишь 6% респондентов, а каждый пятый (22%) затруднился с ответом: «А как при этом будут оплачиваться такие отпуска?»; «Что будет с отпусками в январе и мае?».

Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников (74 и 69% соответственно), так и противников инициативы (8 и 3%).

Молодёжь и россияне 45+ поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.

Хотят отдыхать дольше и россияне с высшим образованием (74% против 66% среди опрошенных со средним профессиональным).

Больше всего же тех, кто поддерживает инициативу изъятия из отпусков выходных дней, — среди россиян, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц (82%).

Время проведения опроса: 2—6 февраля 2026 года.