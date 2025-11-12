7 из 10 экономически активных россиян одобряют запрет вейпов

69% россиян — за полный запрет продажи вейпов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Запрет на продажу вейпов, одобренный Президентом РФ Владимиром Путиным, поддерживают 69% россиян. Их основные доводы: «Вредно для здоровья»; «Вейпы — это синтетическая химия»; «Ещё бы и табак запретили, было бы прекрасно».

Против выступают лишь 7% респондентов (3 месяца назад к инициативе негативно отнеслись 11%). Они называют следующие аргументы: «От вейпов ни мусора, ни дыма. Они почти не пахнут»; «Будут продавать бесконтрольно, подпольно». 15% заявили, что им все равно («Это личный выбор»), а 9% затруднились с оценкой.

Женщины чуть чаще мужчин поддерживают запрет (71% против 67% соответственно). Среди представителей сильного пола больше тех, кто против ограничений (12 и 2% соответственно).

Среди россиян 35—45 лет значительно больше сторонников запрета (81%), чем среди тех, кто моложе (57%) и тех, кто старше (72%). Каждому четвертому респонденту моложе 35 лет вообще все равно.

Активнее всего же поддерживают запрет россияне с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — 83%.

Время проведения опроса: 6—7 ноября 2025 года.