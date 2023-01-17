7 из 10 компаний индексировали зарплаты в течение последнего года

Большинство российских компаний повышало зарплаты сотрудников в течение последнего года. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие работодатели и трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Менее чем полгода назад проводили индексацию зарплат сотрудников в 36% российских компаний. Каждый третий работодатель (33%) делал это 6—12 месяцев назад.

На сколько повышали зарплаты во время последней индексации? Каждый второй россиянин (50%), получивший прибавку в течение последнего года, сообщил, что его доход вырос на 5—10%, почти у каждого третьего (31%) зарплата выросла менее чем на 5%. Увеличение оклада на 11—25% отметил каждый десятый (10%), на 26—50% — только 3%. Средний размер повышения зарплаты в течение последнего года составил 8,9%, что меньше, чем в 2022-м. При этом справедливым размером прибавки россияне в среднем считают почти 30% — это на 4% больше, чем в июле прошлого года.

По данным «SuperJob», растут и средние рыночные зарплатные предложения работодателей: в IT — на 15%; в строительстве — на 12,5%; в промышленности — на 11,6%; в HR-сфере — на 10,9%; в логистике — на 10,2%; в банковской отрасли — на 9,9%; в маркетинге, рекламе и PR — 8,7%.

Время проведения: 9—13 января 2023 года