7 из 10 компаний принимают на работу выпускников вузов и колледжей без опыта

7 из 10 компаний готовы нанимать выпускников вузов и колледжей, не имеющих стажа работы. Наиболее востребованы молодые специалисты в сфере продаж, в финансовом секторе и на производствах. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Как и годом ранее, 70% компаний рассказали, что трудоустраивают выпускников вузов без опыта. Выпускники колледжей также имеют хорошие перспективы для трудоустройства: 67% компаний рассматривают молодёжь со средним профессиональным образованием на вакантные позиции.

Чаще выпускников вузов и колледжей принимают на работу крупные компании (8 из 10 предприятий с численностью штатов от 1000 человек).

Среди компаний различных сфер деятельности наиболее лояльны к выпускникам в сфере продаж, в финансовом секторе и на производстве. Чаще всего вчерашних выпускников вузов принимают на позиции ИТР, выпускников колледжей — на вакансии квалифицированных рабочих и продавцов.

Время проведения опроса: 1—30 июня 2025 года.