7 из 10 матерей учеников против школьной формы советского образца

Только каждый пятый родитель школьника хотел бы, чтобы их ребёнок носил школьную форму времён императорской России и Советского Союза. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны, в том числе родители школьников.

Депутат Виталий Милонов предложил Министерству просвещения ввести новую школьную форму, взяв за основу форму начала ХХ века и Советского Союза (последняя наследовала традиции дореволюционной гимназической формы). Согласно опросу «SuperJob», подобную инициативу поддерживает лишь каждый четвертый россиянин (24%). 6 из 10 респондентов (59%) считают, что школьная форма должна разрабатываться в соответствии с современными тенденциями. 17% затруднились с ответом: по их мнению, форма, в первую очередь, должна быть высокого качества и подходить детям, либо её следует отменить совсем.

Мужчины чаще высказываются за форму в историческом стиле (32% против 18% среди женщин). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников советской формы. Идея вернуться к старым швейным лекалам чаще по душе тем, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.

Что же думают родители школьников: только каждый пятый из них (22%) хочет, чтобы ребёнок носил школьную одежду в стиле императорской России и СССР. 65% считают, что форма должна разрабатываться с учётом текущих тенденций. Чаще всего против голосуют матери учеников (71%).

Время проведения опроса: 15—20 августа 2024 года.