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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.21 18:00

7 из 10 молодых специалистов получают предложение о трудоустройстве после прохождения стажировки

Рынок труда изменился: далеко не все сферы деятельности могут похвастаться восстановлением активности. В сфере найма молодых специалистов также наблюдается небольшой регресс по отношению к допандемийному уровню, однако, стажировки по-прежнему остаются эффективным каналом трудоустройства. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 специалистов, окончивших вуз в 2019—2021 гг.

Главная трудность, с которой сталкиваются молодые специалисты, подыскивая работу, — отсутствие опыта: этим поделились 75% выпускников вузов. С другими проблемами опрошенные имели дело гораздо реже: о низких зарплатных предложениях рассказали 9%, об отсутствии или малом количестве подходящих вакансий — 8%, на гендерные стереотипы и недобросовестных работодателей пожаловались по 2%. В общей сложности 9% сообщили о еще менее распространенных сложностях: отсутствии стажировок в компаниях, неудобном графике работы, удаленности от дома и т.п. Не столкнулись ни с какими трудностями 6% респондентов.

По сравнению с 2020 и 2017 годами, когда «SuperJob» проводил аналогичные исследования, молодые специалисты стали реже жаловаться на отсутствие подходящих вакансий, но чаще — что найти работу им мешает отсутствие опыта.

Искать работу сразу по окончании вуза непросто, однако с течением времени (а значит, и накоплением опыта) становится легче: выпускники 2021 года оценивают сложность поиска работы на 7,4 балла из 10, тогда как их коллеги, получившие диплом годом раньше, в 2020-ом, — на 7,2 балла, а те, кто вышел на рынок труда в 2019-ом, — на 7,1 балла. В среднем же россияне оценивают сложность поиска работы на 6,5 балла из 10.

Помогает ли стажировка трудоустройству молодых специалистов? Главной целью стажировки 65% опрошенных считает получение практических навыков работы, и лишь 16% рассматривают её как способ войти в штат компании. Однако результатом стажировки очень часто становится именно трудоустройство: о том, что им удалось устроиться в принимающую организацию, рассказали 58% бывших стажеров, ещё 12% сообщили, что им предлагали работу в стажирующей компании.

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