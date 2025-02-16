7 из 10 москвичей поддерживают верификацию в сервисах аренды электросамокатов через Mos ID

Большинство москвичей поддерживают аренду электросамоката только после прохождения верификации через Mos ID. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения Москвы.

С этого года арендовать электросамокат в Москве можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Для этого нужно иметь полную учётную запись на mos.ru, подтверждённую документами. Мэрия считает, что это предотвратит аренду электросамокатов детьми и подростками, а также ускорит процесс привлечения нарушителей к ответственности.

Что же думают москвичи по этому поводу?

72% участников опроса поддерживают подобную инициативу: «Правильно! Нужно наводить порядок в этой сфере». Причём женщины чаще мужчин поддерживают нововведение: 75% против 69% соответственно.

15% москвичей высказались против: «Это глупость, так как все дети тут же начнут пользоваться аккаунтами родителей». 13% затруднились с ответом: «Взрослые тоже опасны на электросамокатах. Они правила не соблюдают».

Ранее SuperJob выяснил, что введение запрета на управление электросамокатом детьми до 16 лет поддерживает каждый второй россиянин, а среди родителей подростков — 6 из 10.

Время проведения опроса: 10—13 февраля 2025 года.