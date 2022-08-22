7 из 10 мурманчан доверяют компании, в которой работают

Трудовые отношения чаще всего строятся на доверии: большинство трудоустроенных марманчан доверяет работодателям, коллегам и начальству, а большинство руководителей — своей команде, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Своим коллегам в той или иной степени доверяют 74% мурманчан, компании-работодателю — 72% опрошенных, руководителям — 64%. Интересно, что сами руководители гораздо чаще доверяют своим подчиненным: в общей сложности в них не сомневаются 83%.

И своей компании, и непосредственному руководителю женщины доверяют чаще мужчин.

Среди опрошенных старше 45 лет выше всего уровень доверия к работодателям и коллегам, а среди респондентов моложе 34 лет — к непосредственным руководителям.

Мурманчане, зарабатывающие свыше 80 тысяч рублей в месяц, чаще других доверяют сослуживцам и начальству, а те, чей доход не превышает 50 тысяч рублей, — своей компании.

Время проведения: 15—17 августа 2022 года.