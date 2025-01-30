7 из 10 россиян — за запрет рекламы услуг тарологов

Инициатива о запрете рекламы услуг гадалок и тарологов нашла поддержку в российском обществе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Рекламу услуг гадалок и тарологов могут запретить в России — такой законопроект уже внесён в Государственную Думу. 72% россиян поддерживают инициативу: 54% хотели бы запрета на рекламу, ещё 18% считают, что запрет должен касаться не только рекламы, но и деятельности подобных «специалистов»: «Это противоречит моим религиозным убеждениям»; «Они все мошенники, только разводят на деньги». Каждый восьмой участник опроса (12%) — против инициативы, каждый шестой (16%) — затруднился с ответом.

Мужчины чаще женщин негативно настроены к коммерческим практикам тарологов: 76% представителей сильного пола против рекламы и/или самих услуг (среди женщин — 68%). Среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет сторонников больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше (76%). Россияне с доходом от 100 тысяч рублей в месяц против рекламы услуг тарологов и гадальных практик выступали чаще тех, кто зарабатывает меньше (75%).

Среди не доверяющих гадалкам 57% — за запрет рекламы услуг, ещё 24% требуют и сами услуги объявить незаконными. Любопытно, что с ними солидарны 3 из 10 верящих в гадания, их доводы: «Настоящих специалистов в этом деле мало, в большинстве случаев это просто шарлатаны».

Время проведения опроса: 24—27 января 2025 года.