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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.22 18:00

7 из 10 россиян на день рождения покупают бесполезные для именинников подарки

Только 3 из 10 россиян не получали ненужных подарков на дни рождения. Самые бесполезные презенты — вазы, статуэтки и шкатулки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Чаще всего в качестве самого бесполезного подарка ко дню рождения россияне называли «безвкусные пылесборники»: вазы, статуэтки и шкатулки (6%). На втором месте — посуда: сервизы, фужеры, бокалы и кружки (5%). Третье место делят бытовая техника и предметы гардероба (4%). Носки мы выделили в отдельную категорию с 3% голосов.

Ещё по 3% россиян не видят пользы в сувенирах, живых цветах и парфюмерно-косметической продукции. Съедобный подарок, будь то сладости или деликатесы, назвали бесполезным 2%. Конверты с деньгами не одобряют ещё 2%. Мягкие игрушки, открытки, бижутерию, канцелярские принадлежности, гаджеты, картины и наборы для душа считают бесполезными также по 2% респондентов.

Пичём женщины чаще негодуют из-за таких «женских» вещиц, как вазы, цветы, косметика и бижутерия, а мужчины — из-за подарков, традиционно подносимых представителям сильного пола: одежды, носков и канцелярии. Конверт с деньгами мужчины тоже не одобряют: «Потратил и забыл».

Среди прочих подарков, не нашедших отклика у именинников, — коньяк, билеты на концерты, сертификаты, книги, предметы спортивной и рабочей экипировки, музыкальные инструменты и домашние животные. Кому-то так и не пригодился подаренный «с барского плеча» старенький «жигуленок». Кто-то недоумевал над массажёром («Я, вроде, на здоровье и не жаловался никогда»). Другой — над сертификатом на лунный участок.

Выбор подарка, конечно, та ещё головная боль, но очевидно, что интересы именинника должны быть в приоритете. Судя по опросу, зачастую то, что совершенно бесполезно по мнению одного, может искренне обрадовать другого.

Время проведения: 19—23 ноября 2022 года.

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