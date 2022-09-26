7 из 10 россиян поддерживают идею обязательной воинской службы иммигрантов

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ разрабатывает предложение об обязательном прохождении воинской службы выходцами из стран Центральной Азии, получившими российское гражданство в течение последних 10 лет. За отказ предполагается лишать гражданства РФ иммигранта и членов его семьи. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, поддерживают ли россияне подобную инициативу. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан.

68% россиян высказались в поддержку предложения СПЧ: «Считаю, если ты имеешь российское гражданство, ты должен исполнять долг перед страной так же, как каждый гражданин России и рождённый на территории России»; «Граждане Центральной Азии живут и работают на территории России. Их устраивает наша страна, российские заработные платы, медицина, экономика и др. Они получают такие же социальные выплаты и льготы и, как и коренные россияне. Поэтому я считаю, что граждане Центральной Азии обязаны служить». Чаще остальных идею поддерживали россияне старше 45 лет (74%), реже всего — россияне моложе 34 лет (54%).

Противников подобной инициативы среди россиян — 14%. В комментариях респонденты сомневаются в законности инициативы («По Конституции РФ гражданин не может быть лишен своего гражданства или права изменить его») и боеспособности подобной категории призывников («Не знают языка, основная масса без образования. Сами себя перестреляют»), а также призывают к гуманизму («Семья иммигранта в чём виновата?»).

Фото: https://function.mil.ru/